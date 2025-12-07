Тигр перепугал туристов своим появлением, однако дальше произошло неожиданное (видео)

В индийском национальном парке Рантхамбор туристы посещали исторические руины крепостей, когда неожиданно на стене появился тигр. Посетители не были готовы увидеть хищника так близко, что поразило пользователей сети.

Эту сцену появления большой кошки уже называют "настоящей мечтой" для ценителей дикой природы возле древних храмов и сооружений. Видео с тигром на стенах исторического памятника опубликовал индиец Маянк Шукла в Instagram.

Ролик стал вирусным — набрал более 880 тыс. просмотров. На видео видно, как тигр выходит из зарослей, останавливается и внимательно смотрит на группу туристов в джипе ниже.

Затем хищник удивляет присутствующих, спокойно садясь на стену и ведя себя расслабленно и уверенно на своей территории. Он даже широко зевает, будто намекая, что посетители просто прервали его послеобеденный отдых.

"Какое прекрасное существо — всего в нескольких футах", — подписал он под опубликованным видео.

Турист Маянк Шукла рассказал, что все были поражены "захватывающим моментом" и "близкой встречей". В то же время некоторые из туристов заподозрили, что тигр решил просто отдохнуть и прилег отдохнуть на стене.

Реакция соцсетей

Комментаторы восхваляют "магичность" увиденного и говорят, что в восторге от самого присутствия тигра, многие отмечают кинематографичность кадра.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Этот кадр выглядит точно как сцена с Шер-Ханом в фильме "Маугли";

"Лежащий тигр — это один из величайших видов на свете";

"Такое увидеть — мечта. Один шанс на триллион";

"Лучшая встреча людей и природы";

"Он пришел почилить и посмотреть на природу".

