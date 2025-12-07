Тигр перелякав туристів своєю появою, однак далі сталося неочікуване (відео)

В індійському національному парку Рантхамбор туристи відвідували історичні руїни фортець, коли несподівано на стіні з'явився тигр. Відвідувачі не були готові побачити хижака так близько, що вразило користувачів мережі.

Цю сцену появи великої кішки вже називають "справжньою мрією" для поціновувачів дикої природи біля давніх храмів та споруд. Відео з тигром на стінах історичної пам'ятки опублікував індієць Маянк Шукла в Instagram.

Ролик став вірусним — набрав понад 880 тис. переглядів. На відео видно, як тигр виходить із заростей, зупиняється й уважно дивиться на групу туристів у джипі нижче.

Потім хижак дивує присутніх, спокійно сідаючи на стіну й поводячись розслаблено та впевнено на своїй території. Він навіть широко позіхає, ніби натякаючи, що відвідувачі просто перервали його післяобідній відпочинок.

"Яка прекрасна істота — всього за кілька футів", — підписав він під опублікованим відео.

Відео дня

Турист Маянк Шукла розповів, що всі були вражені "захопливим моментом" та "близькою зустріччю". Водночас дехто з туристів запідозрив, що тигр вирішив просто відпочити та приліг відпочити на стіні.

Реакція соцмереж

Коментатори вихваляють "магічність" побаченого та кажуть, що в захваті від самої присутності тигра, багато хто відзначає кінематографічність кадру.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Цей кадр виглядає точно як сцена з Шер-Ханом у фільмі "Мауглі";

"Тигр, що лежить, — це одне з найвеличніших видів на світі";

"Таке побачити — мрія. Один шанс на трильйон";

"Найкраща зустріч людей і природи";

"Він прийшов почілити та подивитися на природу".

