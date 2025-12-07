"Это знает любой владелец собак": ученый выдвинул отвратительную теорию появления голубых животных в Чернобыле

Бездомные собаки, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения, вероятно, получили новый цвет меха, когда копались в содержимом старого опрокинутого мобильного туалета. В переносных нужниках как раз используют ярко-синий дезодоратор.

О цветных собачках узнали после того, как фотографии животных с необычной шерстью были распространены программой "Собаки Чернобыля". Об этом напоминает издание New York Post.

После того как в сети пошли слухи, что животные стали синими из-за радиоактивных мутаций, местные волонтеры-зоозащитники распространили мнение доктора Тимоти А. Муссо из Университета Южной Каролины. По его убеждению, синий краситель, вероятно, попал на животных из опрокинутого биотуалета, где они валялись в какашках, как это обычно делают собаки.

"Синий окрас был просто признаком антисанитарного поведения собаки! Как знает любой владелец собаки, большинство собак едят почти все, включая фекалии!", — отметил ученый.

Собака с шерстью голубого цвета Фото: соцсети

Сейчас под опекой программы "Собаки Чернобыля" с 2017 года находятся около 700 собак, которые живут в зоне отчуждения. Они являются потомками домашних животных, брошенных во время эвакуации жителей после катастрофы на станции.

Напомним, сначала исследователи отмечали, что точная причина посинения собак неизвестна, однако предполагали, что животные попали под воздействие какого-то химического вещества.

Фокус писал, что команда из Университета Южной Каролины и Национального института исследований генома человека провела исследование и выяснила, что радиация изменила ДНК собак, которые живут в зоне отчуждения ЧАЭС.