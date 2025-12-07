"Це знає будь-який власник собак": науковець висунув огидну теорію появи блакитних тварин у Чорнобилі

Безпритульні собаки, що живуть у Чорнобильській зоні відчуження, ймовірно, отримали новий колір хутра, коли копирсалися у вмісті старого перекинутого мобільного туалету. У переносних нужниках якраз використовують яскраво-синій дезодоратор.

Про кольорових песиків дізналися після того, як фотографії собак із незвичайною шерстю були поширені програмою "Собаки Чорнобиля". Про це нагадує видання New York Post.

Після того як у мережі поширилися чутки про те, що тварини стали синіми через радіоактивні мутації, місцеві волонтери-зоозахисники поширили думку доктора Тімоті А. Муссо з Університету Південної Кароліни. На його переконання, синій барвник, ймовірно, потрапив на тварин з перекинутого біотуалету, де вони валялися в кавеликах, як це зазвичай роблять собаки.

"Синє забарвлення було просто ознакою антисанітарної поведінки собаки! Як знає будь-який власник собаки, більшість собак їдять майже все, включаючи фекалії!", – зауважив науковець.

Собака з шерстю блакитного кольору Фото: соцмережi

Наразі під опікою програми "Собаки Чорнобиля" з 2017 року перебувають близько 700 собак, які живуть у зоні відчуження. Вони є нащадками домашніх тварин, покинутих під час евакуації мешканців після катастрофи на станції.

Нагадаємо, спочатку дослідники зазначали, що точна причина посиніння собак невідома, однак припускали, що тварини потрапили під вплив якоїсь хімічної речовини.

Фокус писав, що команда з Університету Південної Кароліни та Національного інституту досліджень геному людини провела дослідження та з'ясувала, що радіація змінила ДНК собак, які живуть у зоні відчуження ЧАЕС.