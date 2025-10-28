Що стало причиною появи синіх собак у Чорнобилі: чому шерсть тварин змінила колір

Дослідники роками спостерігають за собаками на Чорнобильській АЕС і помітили, що їхні шість раптово змінили колір. Цікаво, що ще тиждень тому шерсть собак зовсім не була синьою.

Група "Собаки Чорнобиля" опублікувала тривожне відео, де зафіксовано кілька зграй собак, серед яких щонайменше одна була повністю синьою. Найбільш тривожно те, що ще минулого тижня ці тварини не були синіми. Ситуація виглядає ще більш цікаво на тлі того, що це не перші тварини, які несподівано посиніли, — раніше вчені виявили, що дикі свині синіють зсередини, пише Daily Mail.

Собаки в Чорнобильській зоні посиніли

Дослідники зазначають, що точна причина посиніння собак невідома, однак припускають, що тварини потрапили під вплив якоїсь хімічної речовини. Попри те, що колір шерсті викликає тривогу, дослідники заявили, що собаки все ще залишалися активними й здоровими.

Зазначимо, що організація "Собаки Чорнобиля" піклується про чорнобильських собак із 2017 року. Загалом під опікою співробітників організації близько 700 собак, яких дослідники забезпечують їжею і медичною допомогою.

Чорнобильські собаки, як відомо — нащадки домашніх тварин, залишених після евакуації жителів після Чорнобильської катастрофи 1986 року, однієї з найбільших ядерних катастроф в історії людства.

Попри те, що точна причина посиніння собак все ще невідома, дехто припустив, що синюватість шерсті собак — результат зовнішнього забруднення хімікатами, яке, можливо, можна змити.

Суперсила собак у зоні відчуження

Собаки в зоні відчуження можуть здаватися в безпеці, але вчені спостерігають за тваринами у цьому районі з моменту катастрофи. Усе почалося 26 квітня 1986 року з вибуху одного з реакторів електростанції й призвело до найбільшого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище в історії людства.

Після катастрофи люди були евакуйовані, щоб уникнути екстремальних рівнів радіації. І все ж дикі тварини знайшли спосіб процвітати навіть у Чорнобильській зоні відчуження, де рівень радіації становить 11,28 мілібара. Для порівняння, це вшестеро вище за допустиму дозу для людей, які працюють.

У 2024 році вчені провели дослідження, результати якого засвідчили, що у собак розвинулася мутація, унаслідок чого у тварин з'явилася нова надздібність: вони стали несприйнятливими до радіації, важких металів і забруднення.

Під час дослідження було зібрано 116 зразків крові собак, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження. У результаті було знайдено дві окремі популяції, що генетично відрізняються від інших собак в околицях. Усе це вказує на те, що тварини адаптувалися до тривалого впливу токсичного середовища і змогли процвітати на пустищах.

За словами керівника дослідження, фахівця з гігієни довкілля з Колумбійського університету Нормана Клеймана, вони з колегами вивчили зразки крові собак і виявили близько 400 "аномальних локусів" — ділянок геному, що демонструють поведінку або патерни мінливості, які значно відрізняються від решти геному.

У результаті їм вдалося ідентифікувати 52 гени, пов'язані з цими аномальними локусами, які могли бути пов'язані з впливом забруднення навколишнього середовища на АЕС. Простими словами, забруднене середовище проживання собак і призвело до розвитку генетичних мутацій, що передаються з покоління в покоління — це в кінцевому підсумку розвинуло у тварин адаптацію до суворих умов.

