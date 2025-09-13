Кістки та зуби деяких видр стали фіолетовими: хто винен у цьому феномені (відео)

Морські видри — дивовижні істоти. Далеко не у всіх цих тварин кістки й зуби фіолетові, але це не така вже й рідкість. Фіолетове забарвлення може бути ледь помітним або досить яскравим і тепер ми знаємо, чому воно виникає.

Морські видри — спортивні, розумні та дотримуються лякаюче точного раціону. Однак є один секрет, який вони приховують від нас — кістки та зуби деяких з цих тварин фіолетові. Цікаво, що не у всіх морських видр фіолетові кістки та зуби, проте це не така вже й рідкість у цього виду. Фіолетове забарвлення може бути ледь помітним або досить яскравим, але хто винен у цьому дивному феномені? Вчені знайшли відповідь, пише IFLScience.

Кістки та зуби видр фіолетові

Для людини морський їжак здається не таким вже й простим перекусом — він покритий захисними шипами, які відлякують багатьох хижаків, але не морських видр. Відомо, що морські видри обожнюють ласувати їжаками, зокрема й фіолетовим морським їжаком Strongylocentrotus purpuratus. Як випливає з назви, він дуже фіолетовий, і це ключ до розгадки таємниці фіолетових кісток і зубів видри.

Дослідження показали, що фіолетові морські їжаки містять пігменти ехінохроми. Коли морська видра поглинає цих їжаків, вона може поглинати й пігмент, який здатний яскраво проявлятися на її зубах і кістках. Насиченість фіолетового кольору залежить від того, наскільки особина любила їсти їжаків: що більше їжаків, то насиченіший фіолетовий колір.

Дослідження 2013 року вивчало колекцію зразків морських видр Каліфорнійської академії наук і показало, що зміна кольору на фіолетовий частіше трапляється у самців. Вчені також виявили, що забарвлення може вражати весь зуб або череп тварини, або тільки його частину, що призводить до появи різноманітних особин фіолетового відтінку.

Які ще дієти здатні змінити колір шкіри

Це може здатися дивним, проте дослідження вже показали, що дієта насправді здатна змінювати зовнішність тварин. Це зустрічається і в людей.

Наприклад, альфа- і бета-каротин — пігменти, що надають моркві помаранчевого кольору. Якщо людина їстиме моркву щодня і протягом тривалого часу, людина також може трохи пожовтіти. У цього стану навіть є назва отинодермія.

