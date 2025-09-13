Кости и зубы некоторых выдр стали фиолетовыми: кто виноват в этом феномене (видео)

Морские выдры – удивительные существа. Далеко не у всех этих животных кости и зубы фиолетовые, но это не такая уж редкость. Фиолетовая окраска может быть едва заметной или довольно яркой и теперь мы знаем, почему она возникает.

Морские выдры – спортивные, умные и придерживаются пугающе точного рациона питания. Однако есть один секрет, который они скрывают от нас – кости и зубы некоторых из этих животных фиолетовые. Любопытно, что не у всех морских выдр фиолетовые кости и зубы, однако это не такая уж редкость у этого вида. Фиолетовая окраска может быть едва заметной или довольно яркой, но кто виноват в этом странном феномене? Ученые нашли ответ, пишет IFLScience.

Кости и зубы выдр фиолетовые

Для человека морской еж кажется не таким уж простым перекусом – он покрыт защитными шипами, которые отпугивают многих хищников, но не морских выдр. Известно, что морские выдры обожают лакомиться ежами, в том числе и фиолетовым морским ежом Strongylocentrotus purpuratus. Как следует из названия, он очень фиолетовый, и это ключ к разгадке тайны фиолетовых костей и зубов выдры.

Исследования показали, что фиолетовые морские ежи содержат пигменты эхинохромы. Когда морская выдра поглощает этих ежей, она может поглощать и пигмент, который способен ярко проявляться на ее зубах и костях. Насыщенность фиолетового цвета зависит от того, насколько особь любила есть ежей: чем больше ежей, тем насыщеннее фиолетовый цвет.

Исследование 2013 года изучало коллекцию образцов морских выдр Калифорнийской академии наук и показало, что изменение цвета в фиолетовый цвет чаще встречается у самцов. Ученые также обнаружили, что окрашивание может поражать весь зуб или череп животного, или только его часть, что приводит к появлению разнообразных особей фиолетового оттенка.

Какие еще диеты способны изменить цвет кожи

Это может показаться странным, однако исследования уже показали, что диета на самом деле способна менять внешность животных. Это встречается и у людей.

Например, альфа- и бета-каротин – пигменты, придающие моркови оранжевый цвет. Если человек будет есть морковь ежедневно и в течение длительного времени, человек также может немного пожелтеть. У этого состояния даже есть название отинодермия.

