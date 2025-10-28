Что стало причиной появления синих собак в Чернобыле: почему шерсть животных изменила цвет

Исследователи годами наблюдают за собаками на Чернобыльской АЭС и заметили, что их шесть внезапно изменила цвет. Любопытно, что еще неделю назад шерсть собак вовсе не была синей.

Группа "Собаки Чернобыля" опубликовала тревожное видео, где запечатлены несколько стай собак, среди которых минимум одна была полностью синей. Наиболее тревожно то, что еще на прошлой неделе эти животные не были синими. Ситуация выглядит еще более любопытно на фоне того, что это не первые неожиданно посиневшие животные – ранее ученые обнаружили, что дикие свиньи синеют изнутри, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Собаки в Чернобыльской зоне посинели

Исследователи отмечают, что точная причина посинения собак неизвестна, однако предполагается, что животные попали под воздействие какого-то химического вещества. Несмотря на то, что цвет шерсти вызывает тревогу, исследователи заявили, что собаки все еще оставались активными и здоровыми.

Відео дня

Отметим, что организация "Собаки Чернобыля" заботится о чернобыльских собаках с 2017 года. В общей сложности под опекой сотрудников организации около 700 собак, которых исследователи обеспечивают едой и медицинской помощью.

Чернобыльские собаки, как известно – потомки домашних животных, оставленных после эвакуации жителей после Чернобыльской катастрофы 1986 года, одной из самых крупных ядерных катастроф в истории человечества.

Несмотря на то, что точная причина посинения собак все еще неизвестна, некоторые предположили, что синеватость шерсти собак – результат внешнего загрязнения химикатами, которое, возможно, можно смыть.

Суперсила собак в зоне отчуждения

Собаки в зоне отчуждения могут казаться в безопасности, но ученые изучают животных в этом районе с момента катастрофы. Все началось 26 апреля 1986 года со взрыва одного из реакторов электростанции и привело к крупнейшему выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду в истории человечества.

После катастрофы люди были эвакуированы, чтобы избежать экстремальных уровней радиации. И все же дикие животные нашли способ процветать даже в Чернобыльской зоне отчуждения, где уровень радиации составляет 11,28 миллибара. Для сравнения, это в шесть раз выше допустимой дозы для работающих людей.

В 2024 году ученые провели исследование, результаты которого показали, что у собак развилась мутация, в результате чего у животных появилась новая суперспособность: они стали невосприимчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению.

В ходе исследования были собраны 116 образцов крови собак, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения. В результате были найдены две отдельные популяции, генетически отличающиеся от других собак в окрестностях. Все то указывает на то, что животные адаптировались к длительному воздействию токсичной среды и смогли процветать на пустошах.

По словам руководителя исследования, специалиста по гигиене окружающей среды из Колумбийского университета Нормана Клеймана, они с коллегами изучили образцы крови собак и обнаружили около 400 "аномальных локусов" – участков генома, демонстрирующих поведение или паттерны изменчивости, которые значительно отличаются от остального генома.

В результате им удалось идентифицировать 52 гена, связанных с этими аномальными локусами, которые могли быть связаны с воздействием загрязнения окружающей среды на АЭС. Простыми словами, загрязненная среда обитания собак и привела к развитию генетических мутаций, передающихся из поколения в поколение – это в конечном итоге развило у животных адаптацию к суровым условиям.

Точная причина посинения собак в Чернобыле все еще неизвестна Фото: Instagram

Напомним, ранее мы писали о том, что дикие свиньи синеют изнутри: названо то, что меняет цвет внутренностей животных.

Ранее Фокус писал о том, что кости и зубы некоторых выдр стали фиолетовыми: кто виноват в этом феномене.