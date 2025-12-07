Как будто одна семья: ученые назвали 7 сигналов от котика о доверии к вам (фото)

Коты часто имеют репутацию независимых и отстраненных, на самом деле они выразительно демонстрируют свою привязанность, когда чувствуют человека частью семьи. Эксперты по поведению животных объясняют, что кошачья любовь проявляется в тонких, но очень красноречивых жестах

Это могут быть система знаков как от медленных морганий, так и до нежных прикосновений головой. Главное, это понимать эти сигналы, ведь когда кот чувствует себя в семье защищенно, сообщает ParadePets.

Ученые говорят, что положительные ощущения котиков от связи с членами семьи положительно влияют на его эмоциональное состояние, здоровье и поведение. Поэтому зоологи выделяют семь следующих признаков, по которым заметно знаки действий от котика, что он доверяет Вам.

Медленное моргание

Медленное моргание, обычно обоими глазами, — это безошибочный знак доверия и привязанности. Этот невербальный сигнал — способ, которым кошки "разговаривают" глазами; его можно сравнить с "кошачьим поцелуем", который Вы даже можете отразить, медленно поморгав в ответ своему любимцу, чтобы укрепить связь между котом и владельцем.

"Это действие показывает, что кот чувствует себя достаточно свободно и безопасно, чтобы медленно закрывать глаза рядом с вами. В дикой природе закрытие глаз делает животное уязвимым к хищникам, поэтому медленное моргание сигнализирует, что ваш кот чувствует себя защищенным и спокойным в вашем присутствии", — говорит доктор Мэгги Плейсер.

Стук головой (headbutting)

Когда ваша кошка трется головой или мордочкой о вас, она не просто пытается достать неудобное место — она демонстрирует мощное поведение доверия. Обозначая вас своим запахом, кот как бы создает "колонию" с людьми и другими животными, рядом с которыми чувствует себя в безопасности, показывая, что вы принадлежите к его внутреннему кругу.

"Хотя такое бодание может длиться буквально мгновение, оно означает, что ваш кот вам доверяет и получает удовольствие от вашей компании", — объясняет зоолог.

Мурлыканье

Еще один признак того, что ваш кот чувствует себя частью вашей семьи? Это когда он мурлычет, когда вы рядом. Хотя причин для мурлыканья много, включая самоуспокоение от боли или стресса, в спокойной и любящей домашней среде мурлыканье обычно ассоциируется с приятным опытом и означает, что кот вас любит.

По словам специалиста по поведению кошек Стивен Кванда, кошки могут издавать так называемое аффилиативное мурлыканье, когда они хотят есть, приветствуют вас или чувствуют себя очень довольными.

"Оно сочетает традиционное мурлыканье с гармоничным звуком, почти как очень тихий гудок-казу, который звучит под мурлыканьем. Если вам посчастливилось услышать это — значит, вы для кота семья", — говорит фелинолог.

Молочный шаг (kneading)

Когда ваша кошка толкает лапками или делает те же "маленькие шажки" на подушках или даже на вашем животе, она действует на основе инстинктивного рефлекса — поочередно сгибает и расслабляет передние лапы на мягкой поверхности. Это поведение также является признаком доверия: оно показывает, что кот воспринимает вас как родительскую фигуру и чувствует себя в вашем присутствии в безопасности, комфорте и спокойствии.

"Это поведение коты усваивают с возраста, когда котик был котенком. Это рефлекс, чтобы стимулировать приток молока у матери. Когда взрослый кот месит вас лапами, это знак того, что он чувствует себя защищенным", — объясняет Плейсер.

Уход за вами (grooming)

Некоторые коты лижут или вылизывают Вас как знак привязанности, тогда как другие приносят вам "трофеи". Это может быть все что угодно — от кошачьей игрушки у вашей двери до добычи с охоты. Оба варианта — это мощные поведенческие маркеры привязанности, которые свидетельствуют о доверии и принятии.

"Это поведение ухода отражает то, как дикие кошки формируют социальные группы и сближаются. Когда ваш кот приносит вам добычу, он делится этим ценным трофеем как знаком дружбы", — говорит госпожа

Доктор Квандт добавляет, что кот никогда не ухаживал бы за другим котом, которого не воспринимает как "семью", и вряд ли ухаживал бы за незнакомым человеком. Но коты ухаживают за своими человеческими родственниками и часто лижут нашу кожу, а иногда даже волосы.

Демонстрация уязвимости

Коты проявляют свою уязвимость в нескольких формах — и каждая из них является мощным признаком доверия. То ли они обнажают живот, то ли спокойно едят в вашем присутствии, то ли пользуются лотком без колебаний, то ли просто отдыхают рядом с вами вечером во время фильма или чтения — все эти поведения свидетельствуют, что кот чувствует себя рядом с вами защищенно.

"Это проявления доверия. Когда кот добровольно снижает свою бдительность возле вас, это один из самых четких признаков привязанности и формирования связи", — отмечает Плейсер.

Положение хвоста

Коты "разговаривают" хвостами, а иногда и ушами и лапками. Именно поэтому важно понимать, что они хотят сказать.

Например, высоко поднятый или вертикально направленный хвост — один из самых очевидных признаков доверия, сигнализирующий о дружественности, уверенности и хорошем настроении. Когда кот держит хвост вверх рядом с вами, это сильный знак того, что он чувствует себя в вашем присутствии спокойно и безопасно.

"Если кошка подходит к вам с хвостом, мягко поднятым в воздухе, а кончик слегка дергается назад-вперед — это проявление привязанности, и, возможно, она хочет поиграть", — резюмирует доктор Плейсер.

