Наче одна сім'я: вчені назвали 7 сигналів від котика про довіру до вас (фото)

Коти часто мають репутацію незалежних та відсторонених, насправді вони виразно демонструють свою прихильність, коли відчувають людину частиною родини. Експерти з поведінки тварин пояснюють, що котяча любов проявляється в тонких, але дуже промовистих жестах

Це можуть бути система знаків як від повільних моргань, так і до ніжних дотиків головою. Головне, це розуміти ці сигнали, адже коли кіт почувається в сім’ї захищено, повідомляє ParadePets.

Вчені кажуть, що позитивні відчуття котиків від зв'язку з членами родини позитивно впливають на його емоційний стан, здоров’я та поведінку. Тому зоологи виділяють сім наступних ознак, за якими помітно знаки дій від котика, що він довіряє Вам.

Повільне моргання

Повільне моргання, зазвичай обома очима, — це безпомилковий знак довіри й прихильності. Цей невербальний сигнал — спосіб, у який коти "розмовляють" очима; його можна порівняти з "котячим поцілунком", який Ви навіть можете віддзеркалити, повільно поморгавши у відповідь своєму улюбленцю, щоб зміцнити зв’язок між котом і власником.

"Ця дія показує, що кіт почувається достатньо вільно й безпечно, щоб повільно заплющувати очі поруч із вами. У дикій природі заплющення очей робить тварину вразливою до хижаків, тож повільне моргання сигналізує, що ваш кіт почувається захищеним і спокійним у вашій присутності", — каже докторка Меггі Плейсер.

Буцання головою (headbutting)

Коли ваш кіт треться головою або мордочкою об вас, він не просто намагається дістати незручне місце — він демонструє потужну поведінку довіри. Позначаючи вас своїм запахом, кіт ніби створює "колонію" з людьми та іншими тваринами, поруч із якими почувається у безпеці, показуючи, що ви належите до його внутрішнього кола.

"Хоча таке буцання може тривати буквально мить, воно означає, що ваш кіт вам довіряє й отримує задоволення від вашої компанії", — пояснює зоологиня.

Фото: Pexels

Муркотіння

Ще одна ознака того, що ваш кіт відчуває себе частиною вашої родини? Це коли він муркоче, коли ви поруч. Хоча причин для муркотіння багато, включно із самозаспокоєнням від болю чи стресу, у спокійному та люблячому домашньому середовищі муркотіння зазвичай асоціюється з приємним досвідом і означає, що кіт вас любить.

За словами фахівця з поведінки котів Стівена Кванда, коти можуть видавати так зване афіліативне муркотіння, коли вони хочуть їсти, вітають вас або почуваються дуже задоволеними.

"Воно поєднує традиційне муркотіння з гармонічним звуком, майже як дуже тихий гудок-казу, який звучить під муркотінням. Якщо вам пощастило почути це — значить, ви для кота сім’я", — каже фелінолог.

Молочний крок (kneading)

Коли ваш кіт товче лапками або робить ті самі "маленькі крочки" на подушках чи навіть на вашому животі, він діє на основі інстинктивного рефлексу — по черзі згинає й розслаблює передні лапи на м’якій поверхні. Ця поведінка також є ознакою довіри: вона показує, що кіт сприймає вас як батьківську фігуру і почувається у вашій присутності в безпеці, комфорті та спокої.

"Цю поведінку коти засвоюють з віку, коли котик був кошеням. Це рефлекс, щоб стимулювати приплив молока у матері. Коли дорослий кіт місить вас лапами, це знак того, що він почувається захищеним", — пояснює Плейсер.

Фото: Freepik

Догляд за вами (grooming)

Деякі коти лижуть або вилизують Вас як знак прихильності, тоді як інші приносять вам "трофеї". Це може бути все що завгодно — від котячої іграшки біля ваших дверей до здобичі з полювання. Обидва варіанти — це потужні поведінкові маркери прив’язаності, які свідчать про довіру та прийняття.

"Ця поведінка догляду відображає те, як дикі коти формують соціальні групи та зближуються. Коли ваш кіт приносить вам здобич, він ділиться цим цінним трофеєм як знаком дружби", — каже пані

Доктор Квандт додає, що кіт ніколи не доглядав би іншого кота, якого не сприймає як "родину", і навряд чи доглядав би незнайому людину. Але коти доглядають своїх людських родичів і часто лижуть нашу шкіру, а інколи навіть волосся.

Демонстрація вразливості

Коти проявляють свою вразливість у кількох формах — і кожна з них є потужною ознакою довіри. Чи то вони оголюють живіт, чи спокійно їдять у вашій присутності, чи користуються лотком без вагань, чи просто відпочивають поруч із вами ввечері під час фільму чи читання — усі ці поведінки свідчать, що кіт почувається поруч із вами захищено.

"Це прояви довіри. Коли кіт добровільно знижує свою пильність біля вас, це одна з найчіткіших ознак прихильності й формування зв’язку", — зазначає Плейсер.

Фото: Unplash

Положення хвоста

Коти "розмовляють" хвостами, а іноді й вухами та лапками. Саме тому важливо розуміти, що вони хочуть сказати.

Наприклад, високо піднятий або вертикально спрямований хвіст — одна з найочевидніших ознак довіри, що він сигналізує дружність, упевненість і гарний настрій. Коли кіт тримає хвіст догори поруч із вами, це сильний знак того, що він почувається у вашій присутності спокійно та безпечно.

"Якщо кіт підходить до вас із хвостом, м’яко піднятим у повітрі, а кінчик злегка смикається назад-вперед — це прояв прихильності, і, можливо, вона хоче погратися", — резюмує докторка Плейсер.

