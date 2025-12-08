"Нарушила доверие": женщину уволили, потому что она приходила на работу раньше всех

Испанку, которая работала в службе доставки, уволили с работы, потому что она слишком рано пришла на работу.

Женщина уже имела выговор за чрезмерную утреннюю работу, но продолжала приходить раньше всех, пишет Odditycentral.

Девушка из Аликанте работала в службе доставки и обычно приходила на работу в 6:45-7:00, хотя по контракту смена начиналась в 7:30. Из-за этого она начинала работать раньше коллег, что вызывало недовольство руководства.

Первый выговор за слишком ранний приход ей сделали еще в 2023 году, но женщина продолжала игнорировать предупреждения.

В 2025 году начальник уволил ее за "серьезный проступок", утверждая, что ранний приход вредит работе компании и нарушает обязанности сотрудника.

Женщина обжаловала решение в социальном суде Аликанте, однако суд принял сторону работодателя, отметив что неоднократное игнорирование предупреждений негативно повлияло на отношения доверия и лояльности между работником и компанией.

Відео дня

"Поведение работника нарушило доверие и лояльность, а ее настойчивый ранний приход на работу является достаточно серьезной причиной для прекращения трудовых отношений", — говорилось в решении суда.

Напомним, женщина уволилась с работы, где ей платили $250 тысяч в год.

Фокус также писал о женщине, которая уволилась с работы и живет на круизных лайнерах.