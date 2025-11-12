Женщина уволилась с работы и живет на круизных лайнерах: сколько она тратит в день

Блогерша Линнель уволилась с работы, чтобы жить на круизных лайнерах. Она рассказала, как тратит всего 40 долларов в день, зарабатывает на YouTube и путешествует по всему миру.

Линнель, бывшая офисная сотрудница, решилась на кардинальные перемены. Она оставила работу, чтобы путешествовать по миру и жить в постоянном отпуске. Сейчас женщина делится своей новой жизнью на YouTube-канале Poverty to Paradise, где рассказывает, как смогла превратить мечту в реальность.

По ее словам, все началось летом 2024 года, когда она отправилась в первый круиз и за несколько месяцев смогла монетизировать свой канал. Сегодня у Линнель более 100 тысяч подписчиков, а ее видео приносят стабильный доход. За последний год канал набрал 5,3 миллиона просмотров и заработал свыше 51 тысяч долларов (2,1 млн гривен).

Відео дня

В мае 2025 года путешественница провела месяц на борту лайнера Carnival Valor, который шел из Нового Орлеана в Барселону. Она подсчитала, что в среднем тратит около 40 долларов (1679 гривен) в день, включая питание, жилье и развлечения. Дополнительные расходы такие как интернет, одежда и мелочи, она ограничивает 500 долларами (примерно 21 тысяча гривен) в месяц.

"За последние 11 месяцев я провела 252 дня в море. Общая стоимость всех круизов составила чуть больше 10 тысяч долларов (419 тысяч гривен). Это выходит около 1200 долларов (примерно 50 тысяч гривен) в месяц. За эти деньги я получаю жилье, еду и возможность каждый день видеть новый город", — рассказала она.

Линнель признается, что теперь живет гораздо свободнее и спокойнее, чем когда работала в офисе. Ее цель — тратить не более 2000 долларов (примерно 84 тысячи гривен) в месяц, включая транспорт и развлечения, при этом доход с YouTube и членских взносов составляет около 6300 долларов.

"Мой образ жизни не про экономию, а про свободу. Я живу не дешево, я живу счастливо", — говорит блогерша.

Ранее Фокус сообщал, что женщина провела ночь в доме, который дрейфует среди айсбергов. Журналистка Лора Холл поделилась опытом полного уединения и созерцания северного сияния.

Также стало известно, что учительница рассказала, как можно экономить на перелетах. Опытная туристка из Шотландии по имени Люси покорила пользователей соцсетей своим простым, но по-настоящему эффективным трюком для путешествий.