Жінка звільнилася з роботи і живе на круїзних лайнерах: скільки вона витрачає на день

Блогерка Ліннель звільнилася з роботи, щоб жити на круїзних лайнерах. Вона розповіла, як витрачає всього 40 доларів на день, заробляє на YouTube і подорожує по всьому світу.

Ліннель, колишня офісна співробітниця, зважилася на кардинальні зміни. Вона залишила роботу, щоб подорожувати світом і жити в постійній відпустці. Зараз жінка ділиться своїм новим життям на YouTube-каналі Poverty to Paradise, де розповідає, як змогла перетворити мрію на реальність.

За її словами, все почалося влітку 2024 року, коли вона вирушила в перший круїз і за кілька місяців змогла монетизувати свій канал. Сьогодні у Ліннель понад 100 тисяч підписників, а її відео приносять стабільний дохід. За останній рік канал набрав 5,3 мільйона переглядів і заробив понад 51 тисячу доларів (2,1 млн гривень).

У травні 2025 року мандрівниця провела місяць на борту лайнера Carnival Valor, який прямував із Нового Орлеана до Барселони. Вона підрахувала, що в середньому витрачає близько 40 доларів (1679 гривень) на день, включно з харчуванням, житлом і розвагами. Додаткові витрати, такі як інтернет, одяг і дрібниці, вона обмежує 500 доларами (приблизно 21 тисяча гривень) на місяць.

"За останні 11 місяців я провела 252 дні в морі. Загальна вартість усіх круїзів склала трохи більше ніж 10 тисяч доларів (419 тисяч гривень). Це виходить близько 1200 доларів (приблизно 50 тисяч гривень) на місяць. За ці гроші я отримую житло, їжу і можливість щодня бачити нове місто", — розповіла вона.

Ліннель зізнається, що тепер живе набагато вільніше і спокійніше, ніж коли працювала в офісі. Її мета — витрачати не більше ніж 2000 доларів (приблизно 84 тисячі гривень) на місяць, включно з транспортом і розвагами, водночас дохід з YouTube і членських внесків становить близько 6300 доларів.

"Мій спосіб життя не про економію, а про свободу. Я живу не дешево, я живу щасливо", — каже блогерка.

