"Порушила довіру": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу раніше за усіх

Іспанку, яка працювала у службі доставки, звільнили з роботи, бо вона занадто рано прийшла на роботу.

Жінка вже мала догану за надмірну ранкову працю, але продовжувала приходити раніше за усіх, пише Odditycentral.

Дівчина з Аліканте працювала в службі доставки та зазвичай приходила на роботу о 6:45–7:00, хоча за контрактом зміна починалася о 7:30. Через це вона починала працювати раніше за колег, що викликало невдоволення керівництва.

Першу догану за надто ранній прихід їй зробили ще 2023 року, але жінка продовжувала ігнорувати попередження.

У 2025 році начальник звільнив її за "серйозну провину", стверджуючи, що ранній прихід шкодить роботі компанії та порушує обов’язки співробітника.

Жінка оскаржила рішення в соціальному суді Аліканте, проте суд став на бік роботодавця, зазначивши що неодноразове ігнорування попереджень негативно вплинуло на відносини довіри та лояльності між працівником і компанією.

Відео дня

"Поведінка працівника порушила довіру та лояльність, а її наполегливий ранній прихід на роботу є достатньо серйозною причиною для припинення трудових відносин", — йшлося у рішенні суду.

Нагадаємо, жінка звільнилася з роботи, де їй платили $250 тисяч на рік.

Фокус також писав про жінку, яка звільнилася з роботи та живе на круїзних лайнерах.