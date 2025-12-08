Путешественник показал следы исчезнувшего города, о котором все забыли (видео)

Блогер из Лос-Анджелеса (США), 29-летний Тайлер Уэллс, стал популярным после того, как показал зрителям исчезнувший прибрежный район Серфридж (США), превратившийся в настоящий "город-призрак".

Видео, опубликованное в TikTok пользователем @ttylerwells, собрало более 1,7 млн просмотров. В ролике Уэллс рассказывает о месте, мимо которого люди ежедневно проезжают по пути к аэропорту, даже не подозревая, что когда-то здесь кипела спокойная прибрежная жизнь.

По словам блогера, Серфридж и соседний Палисейдс-дель-Рей появились на песчаных дюнах у океана как тихое семейное сообщество. Но все изменилось, когда небольшое ячменное поле неподалеку превратилось в будущий международный аэропорт Лос-Анджелеса.

К концу 1950-х реактивные самолеты взлетали прямо над крышами домов настолько близко и громко, что жизнь в районе стала невозможной. Городские власти признали территорию непригодной для проживания и начали выкупать жилье. К 1975 году от Серфриджа не осталось ни одного дома.

Відео дня

Несмотря на то что район исчез с карты, его следы сохранились: участки старых улиц заметны с воздуха, видны остатки стен, подъездных дорожек и лестниц, сохранился парк Vista del Mar, а в фильме Элвиса Пресли 1967 года "Clambake" можно увидеть дома Серфриджа на фоне океана.

Исчезнувший район Серфридж, вид сверху Фото: TikTok

Сегодня эта закрытая территория стала заповедником редкой голубой бабочки Эль-Сегундо, находившейся на грани вымирания.

Реакция соцсетей

После публикации видео в TikTok люди начали делиться историями, личными воспоминаниями и фотографиями района. Некоторые узнали о Серфридже впервые, хотя живут рядом всю жизнь, а кто-то вспомнил, как их родственники переезжали отсюда на буксированных домах.

Комментариев было настолько много, что сам Уэллс признался, что именно такое живое обсуждение он и хотел вызвать, собирая "осколки" забытой истории.

"У моей двоюродной бабушки Герти был дом в Палисейдс-дель-Рей. Мама рассказывала мне о ее жизни там", "Я прожил в Марина-дель-Рей десять лет и не знал об этом. Я люблю историю Лос-Анджелеса", — писали они.

По словам Уэллса, Серфридж является не единственным исчезнувшим районом Лос-Анджелеса. Он планирует изучить и другие забытые локации. Среди них затонувший город в Сан-Педро и ущелье Чавеса. Он также планирует изучить историю строительства стадиона "Доджерc".

Ранее Фокус сообщал, как за несколько месяцев люксовый отель превратился в руины. Городской исследователь Джейми Робинсон обнаружил на Сицилии заброшенный комплекс, который выглядел так, будто его покинули всего несколько часов назад. Зайдя внутрь он словно попал в музей забытой эпохи.

Также стало известно, что заброшенный особняк в стиле Тюдоров скрывает невероятную тайну. Городские исследователи нашли в Канаде недостроенный дом с "залами для вечеринок" и следами роскоши.