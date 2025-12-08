Мандрівник показав сліди зниклого міста, про яке всі забули (відео)

Блогер із Лос-Анджелеса (США), 29-річний Тайлер Веллс, став популярним після того, як показав глядачам зниклий прибережний район Серфрідж (США), який зник і перетворився на справжнє "місто-привид".

Відео, опубліковане в TikTok користувачем @ttylerwells, зібрало понад 1,7 млн переглядів. У ролику Веллс розповідає про місце, повз яке люди щодня проїжджають дорогою до аеропорту, навіть не підозрюючи, що колись тут вирувало спокійне прибережне життя.

За словами блогера, Серфрідж і сусідній Палісейдс-дель-Рей з'явилися на піщаних дюнах біля океану як тиха родинна спільнота. Але все змінилося, коли невелике ячмінне поле неподалік перетворилося на майбутній міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса.

До кінця 1950-х реактивні літаки злітали просто над дахами будинків настільки близько і голосно, що життя в районі стало неможливим. Міська влада визнала територію непридатною для проживання і почала викуповувати житло. До 1975 року від Серфріджа не залишилося жодного будинку.

Попри те що район зник з карти, його сліди збереглися: ділянки старих вулиць помітні з повітря, видно залишки стін, під'їзних доріжок і сходів, зберігся парк Vista del Mar, а у фільмі Елвіса Преслі 1967 року "Clambake" можна побачити будинки Серфріджа на тлі океану.

Зниклий район Серфрідж, вид зверху Фото: TikTok

Сьогодні ця закрита територія стала заповідником рідкісного блакитного метелика Ель-Сегундо, що перебував на межі вимирання.

Реакція соцмереж

Після публікації відео в TikTok люди почали ділитися історіями, особистими спогадами та фотографіями району. Дехто дізнався про Серфрідж уперше, хоча живуть поруч усе життя, а хтось пригадав, як їхні родичі переїжджали звідси на буксированих будинках.

Коментарів було настільки багато, що сам Веллс зізнався, що саме таке жваве обговорення він і хотів викликати, збираючи "осколки" забутої історії.

"У моєї двоюрідної бабусі Герті був будинок у Палісейдс-дель-Рей. Мама розповідала мені про її життя там", "Я прожив у Марина-дель-Рей десять років і не знав про це. Я люблю історію Лос-Анджелеса", — писали вони.

За словами Веллса, Серфрідж є не єдиним зниклим районом Лос-Анджелеса. Він планує вивчити й інші забуті локації. Серед них затонуле місто в Сан-Педро та ущелина Чавеса. Він також планує вивчити історію будівництва стадіону "Доджерс".

