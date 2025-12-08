Журналистка прошла через "самые опасные джунгли мира": что она там увидела (видео, фото)

Журналистка Паола Рамос решилась на то, на что идут немногие репортеры. Женщина отправилась в самое опасное место западного полушария, а именно Дарьенский пробел, чтобы увидеть собственными глазами, что переживают мигранты на пути с юга на север.

На узкой полоске суши между Северной и Южной Америкой расположен район, который считается одним из самых негостеприимных мест на планете. Он соединяет Панаму и Колумбию. Об истории журналистки вспоминает Lad Bilble.

Видер сняла другая журналистка и лауреатка Пулитцеровской премии, Линси Аддарио

Дарьенский пробел это 60 миль (примерно 96,5 км) густых тропических лесов, где нет ни дорог, ни связи, ни медицинской помощи. Именно поэтому там до сих пор отсутствует часть панамериканского шоссе, строительству которого помешали природа, влажный климат и непредсказуемый рельеф.

Паола рассказала, что решила пройти этот маршрут, чтобы понять масштабы миграционного кризиса. В 2021 году она присоединилась к группе людей, которые отправились в путь без виз, документов.

"Меня окружали семьи, матери, младенцы… Дети в возрасте от пяти лет до трех месяцев. И в воздухе висело постоянное напряжение. Ты чувствуешь тревогу каждого, кто идет рядом", — вспоминала она.

По ее словам, лес будто проверял каждого на прочность. Мигранты шли по колено в грязи, пересекали реки, ночевали под проливными дождями и все время боялись того, что скрывается в гуще тропиков.

Паола перечислила угрозы:

ядовитые змеи, скорпионы, пауки;

ягуары, которых можно услышать по хрусту веток;

тропические инфекции и жара;

полная изоляция от помощи.

Однако самым страшным была не дикая природа.

"Хуже — банды. Они постоянно ищут добычу. Мигранты могут быть ограблены в любой момент, а женщины — стать жертвами насилия", — рассказывала журналистка.

Рамос вспоминает, что на маршруте она видела не менее сотни человек Фото: Vice

Рамос вспоминает, что на маршруте она видела не менее сотни человек, идущих одной тропой. Многие не имели даже правильной обуви, другие же почти никаких запасов.

"Ты понимаешь, что они идут не потому, что хотят. Они идут, потому что у них нет другого пути", — говорила она.

Издание отмечает, что в 2019 году по Дарьенскому пробелу прошли 24 тысячи мигрантов, среди которых более четырех тысяч детей. Но уже к 2023 году число выросло до пугающих масштабов, около 520 тысяч человек рискнули пройти джунгли, несмотря на смертельную опасность.

