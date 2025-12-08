Журналістка пройшла через "найнебезпечніші джунглі світу": що вона там побачила (відео, фото)

Журналістка Паола Рамос зважилася на те, на що йдуть небагато репортерів. Жінка вирушила в найнебезпечніше місце західної півкулі, а саме Дар'єнську прогалину, щоб побачити на власні очі, що переживають мігранти на шляху з півдня на північ.

На вузькій смужці суші між Північною і Південною Америкою розташований район, який вважається одним із найбільш негостинних місць на планеті. Він з'єднує Панаму і Колумбію. Про історію журналістки згадує Lad Bilble.

Відер зняла інша журналістка і лауреатка Пулітцерівської премії, Лінсі Аддаріо

Дар'єнська прогалина це 60 миль (приблизно 96,5 км) густих тропічних лісів, де немає ні доріг, ні зв'язку, ні медичної допомоги. Саме тому там досі відсутня частина панамериканського шосе, будівництву якого завадили природа, вологий клімат і непередбачуваний рельєф.

Паола розповіла, що вирішила пройти цей маршрут, щоб зрозуміти масштаби міграційної кризи. У 2021 році вона приєдналася до групи людей, які вирушили в дорогу без віз, документів.

Відео дня

"Мене оточували сім'ї, матері, немовлята... Діти віком від п'яти років до трьох місяців. І в повітрі висіла постійна напруга. Ти відчуваєш тривогу кожного, хто йде поруч", — згадувала вона.

За її словами, ліс ніби перевіряв кожного на міцність. Мігранти йшли по коліно в багнюці, перетинали річки, ночували під проливними дощами та весь час боялися того, що ховається в гущі тропіків.

Паола перерахувала погрози:

отруйні змії, скорпіони, павуки;

ягуари, яких можна почути за хрускотом гілок;

тропічні інфекції та спека;

повна ізоляція від допомоги.

Однак найстрашнішим була не дика природа.

"Гірше — банди. Вони постійно шукають здобич. Мігранти можуть бути пограбовані будь-якої миті, а жінки — стати жертвами насильства", — розповідала журналістка.

Рамос згадує, що на маршруті вона бачила не менше сотні людей Фото: Vice

Рамос згадує, що на маршруті вона бачила щонайменше сотню людей, які йшли однією стежкою. Багато хто не мав навіть правильного взуття, інші ж майже ніяких запасів.

"Ти розумієш, що вони йдуть не тому, що хочуть. Вони йдуть, тому що в них немає іншого шляху", — говорила вона.

Видання зазначає, що 2019 року Дар'єнською прогалиною пройшли 24 тисячі мігрантів, серед яких понад чотири тисячі дітей. Але вже до 2023 року кількість зросла до страшних масштабів, близько 520 тисяч осіб ризикнули пройти джунглі, незважаючи на смертельну небезпеку.

Раніше Фокус повідомляв чому мільярдери скуповують ділянки в пустелі за мільйони. В одному з найбільш закритих районів Невади (США) розгорілося нове майнове протистояння.

Також стало відомо, що турист вирушив на Фудзі о 2 годині ночі та був шокований тим, що побачив дорогою.