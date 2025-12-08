Непутевое поведение соседа с посылками заставило женщину перейти к мести (фото)

Одна жительница в Британии была доведена до ярости, когда ее сосед продолжал постоянно указывать ее адрес для доставки. Она решила, что с нее достаточно, а потому решила действовать, чтобы проучить своего соседа.

Женщина была в ярости после того, как ее сосед снова и снова позволял доставлять посылки в ее адрес, и она устала от того, что он использует ее дом как сортировочный центр. Об этом она рассказала в заметке в Mumsnet.

Британка говорит, что хуже всего то, что он даже не пытался забрать их, а так он "не впервые поступает".

"Это уже не впервые. Просто перед Рождеством это начало случаться чаще, и меня это бесит. За последние две недели мы получили несколько его посылок, которые он так и не пришел забрать. В итоге либо я, либо муж носим их к нему, просто чтобы убрать из дома", — написала она.

В прошлую пятницу, говорит женщина, ее муж отнес одну из посылок соседу, хотя она просила "этого не делать, потому что она пролежала у нас три дня". Британка даже специально спросила у почтальона, сообщают ли соседу, что его посылки у ее двери, и тот подтвердил, что да.

Відео дня

Женщина устала от глупой выходки соседа с посылками Фото: Freepik

Это разозлило ее еще сильнее, и несколько дней назад ее дочь отнесла соседу очередную посылку, которая "застала их врасплох". Это еще больше разгневало британку от такой ситуации и захотела пойти выяснить тот факт, почему и "какого черта" он не забирает свои заказы.

Поэтому когда через несколько дней почтальон принес новый пакет, ее терпение иссякло. В ее голове созрел план мести — оставить посылку себе и не передавать ее соседу.

"Для понимания: он не пожилой человек и не имеет физических ограничений. Он постоянно ходит туда-сюда (сегодня мы видели, как он несколько раз выходил и возвращался, поэтому мог бы легко постучать!). Я отказываюсь отдавать ему! Преувеличиваю ли я, если просто буду хранить ее, пока он сам не придет? Я упрямая, но он уже переходит все границы — мы же не его личный состав! Мой муж говорит, что надо отнести в выходные, если он не постучится", — указывает британка.

В то же время она выступает против такого шага мужа. Причина кроется в том, что сосед нагло будет пользоваться этим, и ему будут все носить дальше.

"Честно, я готова держать эту коробку вечно, просто чтобы доказать свою правоту, потому что да, я настолько мелочна", — резюмирует женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях люди поддержали героиню истории и предложили практические варианты. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я бы просунул записку в его дверь: имеешь 24 часа забрать посылку, иначе верну отправителю. Мы не твой пункт выдачи";

"Предупредите всех в доме, чтобы больше не принимали его посылок, и повесьте объявление на дверь. А эту — поставьте под его дверь. Если ее смоет дождь или украдут — его проблемы";

"Странно, что такие вещи могут так злить людей. У меня есть безопасные места для доставки, но курьеры не всегда ими пользуются, и иногда носят посылки соседям";

"Да, меня оповещают по электронной почте, но я не всегда проверяю ее. Поэтому могу даже не знать, что посылка у соседей, пока не начну удивляться, куда она делась. Оставляйте себе или отнесите — но не тратьте столько нервов".

Ранее Фокус рассказывал о том, как неизвестный воровал у мужчины его посылки. Впоследствии оказалось, что сосед тут был не при чем, а на самом деле к этому причастен ранее неучтенный "подозреваемый".

Впоследствии стало известно, что хозяйка дома получала небольшие посылки. Жительница США рассказала, что получала несколько дней доставку, а потом заметила кое-что странное.