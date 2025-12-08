Недолуга поведінка сусіда з посилками змусила жінку перейти до помсти (фото)

Одна мешканка в Британії була доведена до люті, коли її сусід продовжував постійно вказувати її адресу для доставки. Вона вирішила, що з неї досить, а тому вирішила діяти, аби провчити свого сусіда.

Жінка була розлючена після того, як її сусід знову й знову дозволяв доставляти посилки на її адресу, і вона втомилась від того, що він використовує її будинок як сортувальний центр. Про це вона розповіла в дописі в Mumsnet.

Британка говорить, що найгірше те, що він навіть не намагався забрати їх, а так він "не вперше чинить".

"Це вже не вперше. Просто перед Різдвом це почало траплятися частіше, і мене це бісить. За останні два тижні ми отримали кілька його посилок, які він так і не прийшов забрати. У підсумку або я, або чоловік носимо їх до нього, просто щоб прибрати з дому", — написала вона.

Минулої п'ятниці, яка каже жінка, її чоловік відніс одну з посилок сусіду, хоча вона просила "цього не робити, бо вона пролежала в нас три дні". Британка навіть спеціально запитала в листоноші, чи повідомляють сусіда, що його посилки біля її дверей, і той підтвердив, що так.

Жінка втомилася від дурної витівки сусіда з посилками Фото: Freepik

Це розлютило її ще сильніше, та кілька днів тому її донька віднесла сусіду чергову посилку, яка "застала їх зненацька". Це ще більше розгнівало британку від такої ситуації та захотіла піти вияснити той факт, чому та "якого дідька" він не забирає свої замовлення.

Тому коли через кілька днів листоноша приніс новий пакунок, її терпіння вичерпалося. В її голові визрів план помсти — лишити посилку собі та не передавати її сусіду.

"Для розуміння: він не літній чоловік і не має фізичних обмежень. Він постійно ходить туди-сюди (сьогодні ми бачили, як він кілька разів виходив і повертався, тож міг би легко постукати!). Я відмовляюсь віддавати йому!. Чи перебільшую я, якщо просто зберігатиму її, доки він сам не прийде? Я вперта, але він уже переходить усі межі — ми ж не його особистий склад!. Мій чоловік каже, що треба віднести у вихідні, якщо він не постукає", — вказує британка.

Водночас вона виступає проти такого кроку чоловіка. Причина криється в тому, що сусід нахабно користуватиметься цим, і йому будуть все носити далі.

"Чесно, я готова тримати цю коробку вічно, просто щоб довести свою правоту, бо так, я настільки дріб'язкова", — резюмує жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях люди підтримали героїню історії та запропонували практичні варіанти. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я б просунув записку в його двері: маєш 24 години забрати посилку, інакше поверну відправнику. Ми не твій пункт видачі";

"Попередьте всіх у будинку, щоб більше не приймали його посилок, і повісьте оголошення на двері. А цю — поставте під його двері. Якщо її змиє дощ чи вкрадуть — його проблеми";

"Дивно, що такі речі можуть так злити людей. У мене є безпечні місця для доставки, але кур’єри не завжди ними користуються, і інколи носять посилки сусідам";

"Так, мене сповіщають електронною поштою, але я не завжди перевіряю її. Тому можу навіть не знати, що посилка у сусідів, поки не почну дивуватись, куди вона поділася. Залишайте собі або віднесіть — але не витрачайте стільки нервів".

