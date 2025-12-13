"Это было слишком": грубость и ложь мужчины завершились неожиданным решением девушки (фото)

20-летняя американка со своим бойфрендом отправились в ресторан отпраздновали совместную дату отношений. Однако необычная грубость и обман мужчины в общении с официантом подтолкнули девушку к неприятному выводу.

Она говорит, что после такого решилась разорвала отношения со своим 22-летним парнем, ведь ее шокировало его поведение ради своей выгоды. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

По словам героини истории, она и ее уже бывший парень учатся в университете, а потому много денег не имеют. Когда их отношениям исполнилось три месяца, пара решила выйти "в люди" и посетить ресторан.

"Мы оба студенты, денег почти нет, поэтому это был наш первый "роскошный" выход", — написала она.

Когда пара села за стол, то официант наливал им воду, а несколько капель пролились на стол. Девушка говорит, что там было лишь несколько капель, и на ее парня "ничего не попало".

Відео дня

Свидание в ресторане превратилось в скандал Фото: Unsplash

Несмотря на это, парень мгновенно "устроил сцену, накричал на официанта и потребовал позвать менеджера". Перед менеджером он солгал, что официант разлил воду на него, и начал требовать какую-то компенсацию — хотя на самом деле ничего подобного не произошло.

Официант и менеджер извинились за эту неприятность и предложили бесплатный десерт. Однако девушка признается, что после этого ее вечер стал "невыносимо неудобным". После ужина она решила, что стоит разорвать отношения с парнем.

"Дело не только во лжи, а в том, что он начал унижать человека только ради того, чтобы получить что-то бесплатно. Он извинялся и признался, что хотел немного сэкономить на ужине. Но я ответила, что меня пугает даже не обман, а готовность сорваться и нагрубить работнику, который ничего плохого не сделал", — рассказывает героиня истории.

Девушка добавляет, что бойфренд пытался вернуть отношения и просил прощения за эти действия. Однако американка говорит, что она отказала ему в этом, ведь до сих пор чувствует себя "очень некомфортно" после ситуации в ресторане.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи поддержали ее решение бросить парня. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ужас. Правильно, что ты его бросила";

"Ты поступила правильно. Важно не только то, как человек относится к тебе, но и к другим";

"У этой пары просто очень разные представления о порядочности";

"Хорошо, что ты закончила с ним. Потому что если он так относится к официантам, то как будет относиться к твоей родне?".

Ранее Фокус рассказывал о том, как встреча в ресторане завершилось обманом. Однако то, что произошло во время встречи, изменило ее мнение о нем, а сама встреча превратилась в полный провал.

Впоследствии стало известно, что первое свидание с парнем обернулось катастрофой. Первое свидание для девушки за шесть лет довольно быстро обернулась настоящим разочарованием и катастрофой.