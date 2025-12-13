"Это было слишком": грубость и ложь мужчины завершились неожиданным решением девушки (фото)
20-летняя американка со своим бойфрендом отправились в ресторан отпраздновали совместную дату отношений. Однако необычная грубость и обман мужчины в общении с официантом подтолкнули девушку к неприятному выводу.
Она говорит, что после такого решилась разорвала отношения со своим 22-летним парнем, ведь ее шокировало его поведение ради своей выгоды. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.
По словам героини истории, она и ее уже бывший парень учатся в университете, а потому много денег не имеют. Когда их отношениям исполнилось три месяца, пара решила выйти "в люди" и посетить ресторан.
"Мы оба студенты, денег почти нет, поэтому это был наш первый "роскошный" выход", — написала она.
Когда пара села за стол, то официант наливал им воду, а несколько капель пролились на стол. Девушка говорит, что там было лишь несколько капель, и на ее парня "ничего не попало".
Несмотря на это, парень мгновенно "устроил сцену, накричал на официанта и потребовал позвать менеджера". Перед менеджером он солгал, что официант разлил воду на него, и начал требовать какую-то компенсацию — хотя на самом деле ничего подобного не произошло.
Официант и менеджер извинились за эту неприятность и предложили бесплатный десерт. Однако девушка признается, что после этого ее вечер стал "невыносимо неудобным". После ужина она решила, что стоит разорвать отношения с парнем.
"Дело не только во лжи, а в том, что он начал унижать человека только ради того, чтобы получить что-то бесплатно. Он извинялся и признался, что хотел немного сэкономить на ужине. Но я ответила, что меня пугает даже не обман, а готовность сорваться и нагрубить работнику, который ничего плохого не сделал", — рассказывает героиня истории.
Девушка добавляет, что бойфренд пытался вернуть отношения и просил прощения за эти действия. Однако американка говорит, что она отказала ему в этом, ведь до сих пор чувствует себя "очень некомфортно" после ситуации в ресторане.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи поддержали ее решение бросить парня. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Ужас. Правильно, что ты его бросила";
- "Ты поступила правильно. Важно не только то, как человек относится к тебе, но и к другим";
- "У этой пары просто очень разные представления о порядочности";
- "Хорошо, что ты закончила с ним. Потому что если он так относится к официантам, то как будет относиться к твоей родне?".
