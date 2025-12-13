"Це було занадто": грубість і брехня чоловіка завершилися неочікуваним рішенням дівчини (фото)

20-річна американка зі своїм бойфрендом вирушили в ресторан відсвяткували спільну дату стосунків. Однак незвична грубість та обман чоловіка у спілкуванні з офіціантом підштовхнули дівчину до неприємного висновку.

Вона говорить, що після такого наважилася розірвала стосунки зі своїм 22-річним хлопцем, адже її шокувала його поведінка заради своєї вигоди. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

За словами героїні історії, вона та її вже колишній хлопець навчаються в університеті, а тому багато грошей не мають. Коли їхнім стосункам виповнилося три місяці, пара вирішила вийти "в люди" та відвідати ресторан.

"Ми обидва студенти, грошей майже немає, тож це був наш перший "розкішний" вихід", — написала вона.

Коли пара сіла за стіл, то офіціант наливав їм воду, а кілька крапель пролилися на стіл. Дівчина каже, що там було лише кілька крапель, і на її хлопця "нічого не потрапило".

Побачення в ресторані перетворилося на скандал Фото: Unsplash

Попри це, хлопець миттєво "влаштував сцену, накричав на офіціанта й зажадав покликати менеджера". Перед менеджером він збрехав, що офіціант розлив воду на нього, і почав вимагати якусь компенсацію — хоча насправді нічого подібного не сталося.

Офіціант і менеджер перепросили за цю прикрість та запропонували безкоштовний десерт. Однак дівчина зізнається, що після цього її вечір став "нестерпно незручним". Після вечері вона вирішила, що варто розірвати стосунки з хлопцем.

"Справа не лише в брехні, а в тому, що він почав принижувати людину тільки заради того, щоб отримати щось безплатно. Він перепрошував й зізнався, що хотів трохи зекономити на вечері. Але я відповіла, що мене лякає навіть не обман, а готовність зірватися й нагрубити працівнику, який нічого поганого не зробив", — розповідає героїня історії.

Дівчина додає, що бойфренд намагався повернути стосунки та просив пробачення за ці дії. Однак американка каже, що вона відмовила йому в цьому, адже досі почувається "дуже некомфортно" після ситуації в ресторані.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі підтримали її рішення покинути хлопця. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Жах. Правильно, що ти його кинула";

"Ти зробила правильно. Важливо не лише те, як людина ставиться до тебе, а й до інших";

"У цієї пари просто дуже різні уявлення про порядність";

"Добре, що ти завершила з ним. Бо якщо він так ставиться до офіціантів, то як ставитиметься до твоєї рідні?".

