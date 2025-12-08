"Ей нужна помощь": женщина была шокирована, когда узнала имя для ребенка своей сестры (фото)

Женщина резко раскритиковала свою двоюродную сестру за то, что та дала дочери "худшее имя в истории". Пользователи в сети говорят, что ребенку придется "ходить к психологу", чтобы пережить последствия этого решения.

Американка говорит, что ее двоюродная сестра объявила о беременности в июле и с тех пор перебирала варианты имен. Об этом автор рассказала в посте в Reddit.

Героиня истории, что после нескольких месяцев раздумий она наконец с энтузиазмом рассказала семье свой выбор. однако реакция оказалась совсем не той, на которую она рассчитывала.

"Когда она написала в наш семейный чат, все замерли примерно на 30 секунд, прежде чем моя двоюродная сестра Лейни прислала голосовое сообщение, где только смеялась. Имя? Как оно может быть настолько плохим? Оно звучит как Пипо. Но нет — она еще и изменила написание. Ребенка назвали Пипу (Peepo). Шутила бы я сама...", — пишет автор сообщения.

Відео дня

По ее словам, имя не имеет никакой культурной или языковой подоплеки — просто двоюродной сестре понравился звук. Американка вспоминает, что когда сестру спросили, откуда она это взяла, она сказала, что это имя плюшевой игрушки ребенка ее подруги и подумала, что "это мило".

Женщина говорит, что выбрала имя для дочери благодаря интересному звуку Фото: Freepik

"Большинство из нас, включая моих родителей, считают это ужасным. Ее отец и наши тети и дяди думают так же, но молчат, чтобы не ссориться. А ее мама активно защищает это имя", — рассказывает героиня истории.

Автор признается, что безуспешно пытается объяснить сестре: ребенка с таким именем гарантированно будут дразнить в школе. Ситуацию осложняет и то, что отец ребенка решил не участвовать в воспитании и "исчез как только узнал о беременности".

"Надеюсь, она опомнится до рождения, потому что я не смогу называть своего племянника или племянницу Пипу, не срываясь на смех", — пишет женщина.

Реакция сети

В комментариях пользователи тоже не сдерживались в своих мнениях. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Ее будут называть "пи-пу" уже в детском саду. Гарантированно";

"Пиппа — вполне нормальное имя. Даже Пиппи звучало бы лучше. Но Пипу — почему?!";

"Намеренно обрекать ребенка на травму, которая будет преследовать его всю жизнь — просто бесценно";

"Я взрослый человек, педагог и отец. И даже я называл бы этого ребенка "пи-пи-пу-пу". Это начнется уже в первый день садика. У него просто нет шансов".

Ранее Фокус рассказывал о том, как имя ребенка чуть не разрушило ей жизнь. Она добавляет, что никогда не встречала никого с таким же, и это вызывает массу проблем, ставших постоянным ужасом в быту.

Впоследствии стало известно, что женщина придумала "демоническое" имя будущему ребенку. Когда женщина поняла, что будущая мама совсем не шутит, то она начала ее уговаривать передумать.