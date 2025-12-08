"Їй потрібна допомога": жінка була шокована, коли дізналася ім'я для дитини своєї сестри (фото)

Жінка різко розкритикувала свою двоюрідну сестру за те, що та дала доньці "найгірше ім’я в історії". Користувачі у мережі кажуть, що дитині доведеться "ходити до психолога", аби пережити наслідки цього рішення.

Американка говорить, що її двоюрідна сестра оголосила про вагітність у липні й відтоді перебирала варіанти імен. Про це дописувачка розповіла в пості у Reddit.

Героїня історії, що після кількох місяців роздумів вона нарешті з ентузіазмом розповіла родині свій вибір. однак реакція виявилася зовсім не тією, на яку вона розраховувала.

"Коли вона написала в наш сімейний чат, усі завмерли приблизно на 30 секунд, перш ніж моя двоюрідна сестра Лейні надіслала голосове повідомлення, де тільки сміялася. Ім’я? Як воно може бути настільки поганим? Воно звучить як Піпо. Але ні — вона ще й змінила написання. Дитину назвали Піпу (Peepo). Жартувала б я сама…", — пише авторка допису.

За її словами, ім’я не має жодного культурного чи мовного підґрунтя — просто двоюрідній сестрі сподобався звук. Американка згадує, що коли сестру запитали, звідки вона це взяла, вона сказала, що це ім’я плюшевої іграшки дитини її подруги та подумала, що "це мило".

Жінка каже, що обрала ім'я для доньки завдяки цікавому звуку Фото: Freepik

"Більшість із нас, включно з моїми батьками, вважають це жахливим. Її батько та наші тітки й дядьки думають так само, але мовчать, щоб не сваритися. А її мама активно захищає це ім’я", — розповідає героїня історії.

Авторка зізнається, що безуспішно намагається пояснити сестрі: дитину з таким іменем гарантовано дражнитимуть у школі.Ситуацію ускладнює й те, що батько дитини вирішив не брати участі у вихованні та "зник щойно дізнався про вагітність".

"Сподіваюсь, вона схаменеться до народження, бо я не зможу називати свого племінника чи племінницю Піпу, не зриваючись на сміх", — пише жінка.

Реакція мережі

У коментарях користувачі теж не стримувалися в своїх думках. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Її називатимуть "пі-пу" вже в дитячому садку. Гарантовано";

"Піппа — цілком нормальне ім’я. Навіть Піппі звучало б краще. Але Піпу — чому?!";

"Навмисно прирікати дитину на травму, яка переслідуватиме її все життя — просто безцінно";

"Я доросла людина, педагог і батько. І навіть я називав би цю дитину "пі-пі пу-пу". Це почнеться вже в перший день садка. У неї просто немає шансів".

