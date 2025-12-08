"Переезжаем дважды в месяц": пара сменила дорогую квартиру на просторную лодку (фото, видео)

Британская пара Тиш и Джош решили оставить традиционное жилье и перебраться на воду из-за стремительного роста стоимости жизни. Поэтому они решили приобрести 17-метровую лодку, в которой сейчас живут.

Пара признается, что так они могут сэкономить на аренде и коммунальных услугах, рассказала, но вынуждены переезжать каждые две недели в другое место. Об этом сообщает WhatstheJam.

Несмотря на романтику такого образа жизни, проблем в жизни пары хватает — от мусора до нехватки времени. Даже зимой они не променяли бы лодку на дом, а нынешнее Рождество обещает быть "жарким" для них — при том, что на улице будет всего 14 градусов.

"Внутри сейчас 24 градуса. Все думают, что лодка зимой холодная", — говорит Тиш, фотограф из Стаффордшира.

Пара переехала на лодку в начале 2024 года после того, как аренда и рынок жилья заставили их пересмотреть планы. Поэтому когда они заметили старую речную лодку, то британцы решили переехать жить в это плавсредство.

Відео дня

"Мы всегда думали, что будем жить на лодке на пенсии. А потом просто спросили себя: почему ждем до 60? Наши арендные расходы постоянно росли, а купить жилье становилось все менее реально. Когда честно подумали, что хотим от дома, то поняли, что лодка дает нам все то же самое — еще и добавляет приключений", — говорит Тиш.

Переезды каждые две недели создают эффект маленького путешествия. Джон отмечает, что самыми интересными получаются продуктовые закупки, потому что каждый раз есть ощущение "будто мы в отпуске, и каждый раз новый супермаркет".

Тиш и Джон живут на лодке с 2024 года Фото: Instagram

Они значительно экономят ежемесячно, хотя расходы зависят от сезона — Тиш признается, что основные расходы у них идут на аккумуляторные батареи, солнечные панели, ремонт днища лодки и продукты. В целом пара экономит ежемесячно до £1000 (56 070 грн).

Жизнь на лодке — это другой ритм и совсем другое отношение к быту, говорит девушка. Здесь нет стиральной машины, мусор надо нести на свалки, которые иногда за километр, а 12-минутный путь на авто превращается в пятичасовое вождение судна, но "спокойствие, свобода и близость к природе перевешивают все".

"Жизнь на воде полностью изменила мое психическое состояние. Я видела так много: спасала белку, наблюдала за кротами, которые роют рядом, а утята спали у нашей двери. Это меняет твое отношение к миру. Но скажу откровенно: переезжать на лодку ради экономии — неправильно. Это должен быть стиль жизни, а не способ избежать платежей"", — резюмирует британка.

Ранее Фокус рассказывал о том, как пенсионеры перебрались жить в старую лодку. Судно оборудовано надежной системой безопасности, высокоскоростным интернетом и энергосберегающими технологиями.

Впоследствии стало известно, что супруги живут и путешествуют на лодке уже 8 лет. 36-летняя канадка Лия МакКензи и ее муж Кайл превратили 45-летний корабль в свой дом и путешествуют по миру вместе с любимцами.