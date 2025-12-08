"Переїжджаємо двічі на місяць": пара змінила дорогу квартиру на просторий човен (фото, відео)

Британська пара Тіш і Джош вирішили залишити традиційне житло та перебратися на воду через стрімке зростання вартості життя. Тому вони вирішили придбати 17-метровий човен, у якому нині мешкають.

Пара зізнається, що так вони можуть зекономити на оренді та комунальних послугах, розповіла, але змушені переїжджати кожні два тижні в інше місце. Про це повідомляє WhatstheJam.

Попри романтику такого способу життя, проблем у житті пари вистачає — від сміття до нестачі часу. Навіть узимку вони не проміняли б човен на дім, а цьогорічне Різдво обіцяє бути "спекотним" для них — при тому, що надворі буде лише 14 градусів.

"Усередині зараз 24 градуси. Усі думають, що човен взимку холодний", — каже Тіш, фотографка зі Стаффордширу.

Пара переїхала на човен на початку 2024 року після того, як оренда та ринок житла змусили їх переглянути плани. Тому коли вони помітили старий річковий човен, то британці вирішили переїхати жити в цей плавзасіб.

"Ми завжди думали, що житимемо на човні на пенсії. А потім просто запитали себе: чому чекаємо до 60? Наші орендні витрати постійно росли, а купити житло ставало все менш реально. Коли чесно подумали, що хочемо від дому, то зрозуміли, що човен дає нам усе те саме — ще й додає пригод", — каже Тіш.

Переїзди що два тижні створюють ефект маленької подорожі. Джон відзначає, що найцікавішими виходять продуктові закупівлі, бо щоразу є відчуття "ніби ми у відпустці, і кожного разу новий супермаркет".

Тіш і Джон живуть на човні з 2024 року Фото: Instagram

Вони значно економлять щомісяця, хоча витрати залежать від сезону — Тіш зізнається, що основні витрати в них йдуть на акумуляторні батареї, сонячні панелі, ремонт днища човна та продукти. Загалом пара економить щомісяця до £1000 (56 070 грн).

Життя на човні — це інший ритм і зовсім інше ставлення до побуту, каже дівчина. Тут немає пральної машини, сміття треба нести до смітників, які інколи за кілометр, а 12-хвилинний шлях на авто перетворюється на п’ятигодинне кермування судном, але "спокій, свобода та близькість до природи переважують усе".

"Життя на воді повністю змінило мій психічний стан. Я бачила так багато: рятувала білку, спостерігала за кротами, що риють поряд, а каченята спали біля наших дверей. Це змінює твоє ставлення до світу. Та скажу відверто: переїжджати на човен заради економії — неправильно. Це має бути стиль життя, а не спосіб уникнути платежів"", — резюмує британка.

