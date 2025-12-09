Четвертый случай в мире: женщина родила ребенка, которого вынашивала в печени

В Перу 19-летняя женщина родила здорового ребенка несмотря на то, что беременность развивалась не в матке, а в печени.

Это уникальный случай, ведь до этого только три ребенка в мире родились подобным образом, пишет Need To Know.

Специалисты Национальной больницы Каетано Эредиа в Сан-Мартин-де-Поррес назвали этот случай "двойным чудом жизни". По словам министра здравоохранения Перу Луиса Кироза Авилеса, операция была крайне сложной, но врачам удалось спасти и мать, и новорожденную.

Девочка весом 3,6 кг появилась на свет путем кесарева сечения в больнице Карлоса Ланфранко Ла Оса.

Это первый успешный случай в Перу и лишь четвертый в мире, когда ребенок и мать выжили после печеночной имплантации эмбриона.

Большинство внематочных беременностей — около 96% — случаются в фаллопиевых трубах. Лишь 4% развиваются в брюшной полости, но прикрепление именно к печени встречается почти уникально. В этом случае плод получал питательные вещества через артерии печени, что и позволило ему развиваться до срока.

Особенность этой истории — ребенок доносился до 40 недель, тогда как в трех предыдущих подобных случаях роды происходили только на 36-й неделе.

После рождения ребенка врачам не удалось сразу удалить плаценту из-за массивного кровотечения. Поэтому пациентку перевели в Национальную больницу Каетано Эредиа, где с помощью интервенционной радиологии провели эмболизацию артерий, питающих плаценту, что стабилизировало ее состояние.

Мать ребенка в больнице Фото: Jam Press

Мама и ребенок уже вернулись домой.

