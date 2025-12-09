Четвертий випадок у світі: жінка народила дитину, яку виношувала у печінці

В Перу 19-річна жінка народила здорову дитину попри те, що вагітність розвивалася не в матці, а у печінці.

Це унікальний випадок, адже до цього лише три дитини у світі народились у подібний спосіб, пише Need To Know.

Фахівці Національної лікарні Каєтано Ередіа в Сан-Мартін-де-Поррес назвали цей випадок "подвійним дивом життя". За словами міністра охорони здоров’я Перу Луїса Кіроза Авілеса, операція була вкрай складною, але лікарям вдалося врятувати і матір, і новонароджену.

Дівчинка вагою 3,6 кг з’явилася на світ шляхом кесаревого розтину в лікарні Карлоса Ланфранко Ла Оса.

Це перший успішний випадок у Перу і лише четвертий у світі, коли дитина й мати вижили після печінкової імплантації ембріона.

Більшість позаматкових вагітностей — близько 96% — трапляються у фаллопієвих трубах. Лише 4% розвиваються у черевній порожнині, але прикріплення саме до печінки зустрічається майже унікально. У цьому випадку плід отримував поживні речовини через артерії печінки, що й дозволило йому розвиватися до терміну.

Особливість цієї історії — дитина доносилася до 40 тижнів, тоді як у трьох попередніх подібних випадках пологи відбувалися лише на 36-му тижні.

Після народження дитини лікарям не вдалося одразу видалити плаценту через масивну кровотечу. Тому пацієнтку перевели до Національної лікарні Каєтано Ередіа, де за допомогою інтервенційної радіології провели емболізацію артерій, що живили плаценту, що стабілізувало її стан.

Мати дитини у лікарні Фото: Jam Press

Мама та дитина вже повернулися додому.

