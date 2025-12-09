Мужчина создал частную школу дома и забрал детей из обычной: причины удивляют (фото)

34-летний застройщик Сэмюэль Лидс из Великобритании решил кардинально изменить способ образования своих детей. Мужчина построил школу у себя в саду.

Британец вложил 150 тысяч фунтов (примерно 8,4 млн гривен), чтобы создать компактное учебное пространство для четверых собственных детей и восьми их двоюродных братьев и сестер. Об этом пишет Daily Star.

По словам Сэмюэля, британская система образования кажется ему "жесткой" и "деспотичной", а главное не дает детям знаний о финансах и бизнесе, которые, по его мнению, жизненно важны. Именно этот пробел стал точкой невозврата. Отец забрал детей из школы и приступил к созданию личной "не большой академии".

За полгода работы Лидс построил учебный класс площадью 600 квадратных футов в Биконсфилде, Бакингемшир. Сейчас там работают два приглашенных преподавателя по математике и английскому языку, а сам Сэмюэль ведет уроки финансовой грамотности и критического мышления.

Відео дня

Всего школу посещают 12 учеников. Это дети Сэмюэля и его брата и сестры. По расчетам семьи, такая модель обучения уже сэкономила им около 66 тысяч фунтов (3,6 млн гривен) по сравнению с частными школами.

Сэмюэль Лидс уверен, что дети должны изучать бизнес та финансы Фото: SWNS

Система несовершенна

Сэмюэль уверен, что традиционные школы слишком сосредоточены на дисциплине и зубрежке. Он уверен, что уход из школы в 16 лет стал для него примером того, как система может упустить ребенка с предпринимательскими способностями.

Британец считает, что детям важно видеть альтернативы.

"Умный поступает в университет, а неумный занимается физическим трудом, но это ложная дилемма. Есть и третий путь начать свой бизнес", — говорит он.

Что думают другие родители

По словам Сэмюэля, он получает десятки сообщений от семей, готовых сменить место жительства ради обучения по его программе. Трое его старших детей уже приступили к занятиям в январе 2025 года, а младший присоединится позже.

Несмотря на альтернативный формат, дети будут сдавать стандартные британские экзамены, включая GCSE, но в атмосфере, которую отец считает более свободной, творческой и честной.

Ранее Фокус сообщал, что самый молодой миллиардер раскрыл свой секрет успеха. 22-летний основатель компании Mercor Брендан Фуди стремительно ворвался в список самых богатых людей, опровергая миф о том, что поколение Z не готово работать до изнеможения.

Также стало известно, что уроженка Бразилии Луана Лопес Лара официально возглавила мировой рейтинг самых молодых женщин-миллиардерш, заработавших состояние собственными силами. Ранее этот статус принадлежал Кайли Дженнер и Тейлор Свифт.