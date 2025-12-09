Чоловік створив приватну школу вдома і забрав дітей зі звичайної: причини дивують (фото)

34-річний забудовник Семюель Лідс із Великої Британії вирішив кардинально змінити спосіб освіти своїх дітей. Чоловік побудував школу у себе в саду.

Британець вклав 150 тисяч фунтів (приблизно 8,4 млн гривень), щоб створити компактний навчальний простір для чотирьох власних дітей та вісьмох їхніх двоюрідних братів і сестер. Про це пише Daily Star.

За словами Семюеля, британська система освіти здається йому "жорсткою" і "деспотичною", а головне — не дає дітям знань про фінанси та бізнес, які, на його думку, життєво важливі. Саме ця прогалина стала точкою неповернення. Батько забрав дітей зі школи і приступив до створення особистої "не великої академії".

За пів року роботи Лідс побудував навчальний клас площею 600 квадратних футів у Біконсфілді, Бакінгемшир. Зараз там працюють два запрошені викладачі з математики та англійської мови, а сам Семюель веде уроки фінансової грамотності та критичного мислення.

Загалом школу відвідують 12 учнів. Це діти Семюеля та його брата і сестри. За розрахунками родини, така модель навчання вже заощадила їм близько 66 тисяч фунтів (3,6 млн гривень) порівняно з приватними школами.

Семюель Лідс упевнений, що діти мають вивчати бізнес та фінанси Фото: SWNS

Система недосконала

Семюель упевнений, що традиційні школи занадто зосереджені на дисципліні та зубрінні. Він упевнений, що відхід зі школи в 16 років став для нього прикладом того, як система може втратити дитину з підприємницькими здібностями.

Британець вважає, що дітям важливо бачити альтернативи.

"Розумний вступає до університету, а нерозумний займається фізичною працею, але це хибна дилема. Є й третій шлях почати свій бізнес", — каже він.

Що думають інші батьки

За словами Семюеля, він отримує десятки повідомлень від сімей, готових змінити місце проживання заради навчання за його програмою. Троє його старших дітей уже розпочинли заняття у січні 2025 року, а молодший приєднається пізніше.

Попри альтернативний формат, діти складатимуть стандартні британські іспити, включно з GCSE, але в атмосфері, яку батько вважає вільнішою, творчою і чеснішою.

