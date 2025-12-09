Школьник разрезал мамино золотое ожерелье, чтобы раздать друзьям: финал удивил всех

Восьмилетний мальчик из Китая разрезал мамино золотое ожерелье и раздал одноклассникам. История стала вирусной и вызвала жаркие споры в сети.

В Китае разгорелась онлайн дискуссия после необычного поступка восьмилетнего школьника из города Цзаочжуан в провинции Шаньдун. Мальчик нашел золотое свадебное ожерелье своей матери, разломал его на мелкие кусочки и раздал одноклассникам как символ дружбы. Об этом пишет SCMP.

Семья узнала о случившемся лишь через месяц, и эта задержка только усилила шок.

Матери мальчика, женщине по фамилии Сан, рассказали о странном подарке ее сына в школе. Дочь услышала, что один из учеников хвастался золотым кусочком, который получил от ее брата. После этого родители пересмотрели записи видеонаблюдения дома и увидели подробности. На кадрах мальчик открывает мамин ящик, достает украшение, пытается раскусить его плоскогубцами, поджигает зажигалкой и в конце концов начинает разгрызать цепочку зубами, чтобы поделить ее на части.

Мальчик пытался раскусить украшение плоскогубцами, а затем попытался перекусить орежелье Фото: QQ.com

Когда родители спросили ребенка, понимает ли он ценность украшения, мальчик честно признался, что не имеет представления о стоимости золота. В Китае один грамм стоит примерно 1200 юаней, что эквивалентно около 170 долларам (примерно 7100 гривен). Ожерелье весило восемь граммов, но найти удалось только несколько крошечных фрагментов. Остальное, по словам мальчика, он раздал одноклассникам, хотя уже не помнит кому именно.

Отец наказал ребенка физически, что вызвало волну критики в интернете. Многие пользователи напомнили о действующем в Китае Законе о защите несовершеннолетних, который запрещает подобные методы воздействия. Адвокат из провинции Хэбэй пояснил, что дети восьми лет и старше считаются лицами с ограниченной дееспособностью и несут ответственность только в пределах своих возможностей. Родители обязаны выбирать методы воспитания, которые не травмируют ребенка.

Реакция соцсетей

История быстро стала вирусной. В соцсетях пользователи активно обсуждали не только сам поступок мальчика, но и реакцию взрослых. Одни шутили, что если он дарил золото девочкам в классе, то среди них, возможно, будущая невестка семьи.

Другие удивлялись его упорству и фантазии, ведь ребенок буквально "вложил душу" в подарок друзьям. Были и те, кто выражал сочувствие матери, для которой украшение имело не только материальную, но и глубокую личную ценность.

