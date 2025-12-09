Школяр розрізав мамине золоте намисто, щоб роздати друзям: фінал здивував усіх

Восьмирічний хлопчик із Китаю розрізав мамине золоте намисто і роздав однокласникам. Історія стала вірусною і викликала палкі суперечки в мережі.

У Китаї розгорілася онлайн дискусія після незвичного вчинку восьмирічного школяра з міста Цзаочжуан у провінції Шаньдун. Хлопчик знайшов золоте весільне намисто своєї матері, розламав його на дрібні шматочки й роздав однокласникам як символ дружби. Про це пише SCMP.

Сім'я дізналася про те, що трапилося, лише через місяць, і ця затримка тільки посилила шок.

Матері хлопчика, жінці на прізвище Сан, розповіли про дивний подарунок її сина в школі. Донька почула, що один з учнів хвалився золотим шматочком, який отримав від її брата. Після цього батьки переглянули записи відеоспостереження вдома і побачили подробиці. На кадрах хлопчик відчиняє мамину шухляду, дістає прикрасу, намагається розкусити її плоскогубцями, підпалює запальничкою і врешті-решт починає розгризати ланцюжок зубами, щоб поділити його на частини.

Відео дня

Хлопчик намагався розкусити прикрасу плоскогубцями, а потім спробував перекусити орежелье Фото: QQ.com

Коли батьки запитали дитину, чи розуміє вона цінність прикраси, хлопчик чесно зізнався, що не має уявлення про вартість золота. У Китаї один грам коштує приблизно 1200 юанів, що еквівалентно близько 170 доларам (приблизно 7100 гривень). Намисто важило вісім грамів, але знайти вдалося тільки кілька крихітних фрагментів. Решту, за словами хлопчика, він роздав однокласникам, хоча вже не пам'ятає кому саме.

Батько покарав дитину фізично, що викликало хвилю критики в інтернеті. Багато користувачів нагадали про чинний у Китаї Закон про захист неповнолітніх, який забороняє подібні методи впливу. Адвокат із провінції Хебей пояснив, що діти восьми років і старше вважаються особами з обмеженою дієздатністю і несуть відповідальність тільки в межах своїх можливостей. Батьки зобов'язані обирати методи виховання, які не травмують дитину.

Реакція соцмереж

Історія швидко стала вірусною. У соцмережах користувачі активно обговорювали не тільки сам вчинок хлопчика, а й реакцію дорослих. Одні жартували, що якщо він дарував золото дівчаткам у класі, то серед них, можливо, майбутня невістка родини.

Інші дивувалися його завзятості та фантазії, адже дитина буквально "вклала душу" в подарунок друзям. Були й ті, хто висловлював співчуття матері, для якої прикраса мала не тільки матеріальну, а й глибоку особисту цінність.

Раніше Фокус повідомляв чому близнюки проводять у шоломах 23 години на добу. Мама, чиї діти носять спеціальні ортопедичні пристосування для корекції форми голови, стала зіркою в соцмережах.

Також стало відомо, що американка народила малюка вагою майже 6 кг. 30-річна мати чотирьох дітей із Теннессі (США) розповіла, що її син став найбільшим новонародженим за останні три роки в лікарні TriStar Centennial.