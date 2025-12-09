Неизвестный самовольно живет в доме женщины более года, но именно ей грозит суд (видео)

Жительница Флориды (США) Шарлотта Браун оказалась в абсурдной ситуации: незнакомый мужчина вселился в ее дом в Джексонвилле и отказывается оттуда выезжать. В то же время правоохранители заявляют, что не могут вмешаться и выселить неизвестного.

Госпожа Браун говорит, что действия неизвестного являются "захватом жилья", который длится уже месяцами. Поэтому женщина пытается через суд получить решение в свою пользу, пишет WFTV 9.

Миссис Браун объяснила, что уехала из дома во время ремонта после бури "Иен", но продолжала платить ипотеку и коммунальные услуги. Когда она вернулась, обнаружила, что в доме живет мужчина, которого она никогда не видела.

Неизвестный заявил полиции, что арендует жилье, но никаких документов не предоставил. Несмотря на это, правоохранители посоветовали американке обращаться в гражданский суд, ведь "это жилищный спор, а не уголовное дело".

По словам женщины, мужчина сразу сменил замки, установил камеры видеонаблюдения и вел себя так, будто это его собственность. Пока она собирает документы для выселения через суд, он "живет там бесплатно, абсолютно без последствий".

"Он уже повредил часть имущества и не допускает меня внутрь. А копы ничего не хотят делать, потому что, мол, нет состава преступления", — говорит американка.

Юристы отмечают, что подобные случаи во Флориде не редкость. Вся загвоздка заключается в том, что законы штата часто позволяют самозваным "арендаторам" временно задерживать владельцев из-за сложных процедур выселения.

Между тем госпожа Браун говорит, что просто хочет вернуть свой дом — и не понимает, как посторонний человек может захватить частную собственность настолько легко.

"Я не сдамся. Это мой дом. Я за него плачу. И я хочу вернуться домой и добиться справедливости", — говорит американка.

