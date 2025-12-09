Невідомий самовільно живе у будинку жінки понад рік, але саме їй загрожує суд (відео)

Жителька Флориди (США) Шарлотта Браун опинилася в абсурдній ситуації: незнайомий чоловік вселився в її будинок у Джексонвіллі та відмовляється звідти виїжджати. Водночас правоохоронці заявляють, що не можуть втрутитися та виселити невідомого.

Пані Браун каже, що дії невідомого є "захопленням житла", яке триває вже місяцями. Тому жінка намагається через суд отримати рішення на свою користь, пише WFTV 9.

Місіс Браун пояснила, що виїхала з дому під час ремонту після бурі "Ієн", але продовжувала платити іпотеку та комунальні послуги. Коли вона повернулася, виявила, що в будинку живе чоловік, якого вона ніколи не бачила.

Невідомий заявив поліції, що орендує житло, але жодних документів не надав. Попри це, правоохоронці порадили американці звертатися до цивільного суду, адже "це житлова суперечка, а не кримінальна справа".

За словами жінки, чоловік одразу змінив замки, встановив камери відеоспостереження та поводився так, ніби це його власність. Поки вона збирає документи для виселення через суд, він "живе там безкоштовно, абсолютно без наслідків".

Відео дня

"Він уже пошкодив частину майна та не допускає мене всередину. А копи нічого не хочуть робити, бо, мовляв, не має складу злочину", — говорить американка.

Юристи зазначають, що подібні випадки у Флориді не рідкість. Вся заковика полягає в тому, що закони штату часто дозволяють самозваним "орендарям" тимчасово затримувати власників через складні процедури виселення.

Тим часом пані Браун каже, що просто хоче повернути свій дім — і не розуміє, як стороння людина може захопити приватну власність настільки легко.

"Я не здамся. Це мій будинок. Я за нього плачу. І я хочу повернутися додому та домогтися справедливості", — говорить американка.

Раніше Фокус розповідав про те, як у США продають найдорожчий маєток за сотні мільйонів. Найдорожча нерухомість у США, маєток Гордон-Пойнт, попри ризики затоплення, продовжує дорожчати.

Згодом стало відомо, що пара дізналася гірку правду після купівлі будинку. Виявилося, що вони купили не сам будинок, а лише територію поблизу нього.