Мужчина проезжает более 4000 километров на работу: причиной стал "знак судьбы" (видео)

Польские супруги Пьотр и Агнешка Сутовские решили изменить привычные ландшафты Родины и переехать в Марокко. В то же время мужчина возвращается домой, чтобы поработать по специальности врача.

Сама пара считает свое решение о переезде "лучшим в своей жизни", а также основала отель Dar Ines в марокканском городе Бузами. Об этом рассказывает WhatsTheJam.

"С нашего первого визита мы были очарованы, прежде всего людьми. Они очень приветливы и помогают, и они имеют другое отношение к жизни, чем мы. Они не гонятся за деньгами, не завидуют, живут тем, что имеют", — говорит женщина.

По ее словам, они трижды в год были в этой африканской стране, пока во время одного из отпусков в Марракеше, марокканский официант не сказал им: "То, что невозможно в других местах, всегда возможно в Марокко". С того момента они начали искать свое "маленькое место на земле".

"Мой муж — врач и до сих пор работает, потому что еще не достиг пенсионного возраста. Он возвращается в Польшу раз в несколько недель, чтобы работать", — говорит полячка, добавляя, что Петр до сих пор работает врачом скорой помощи.

В среднем он летает домой каждые три недели, а после завершения смены садится на самолет обратно в Марокко. Агнешка указывает, что они искали подходящий отель для покупки более года. В конце концов они нашли здание на стадии строительства и провели три месяца на его ремонте.

"Теперь мы управляем отелем Dar Ines, что является вызовом для нас, но мы хотели попробовать что-то новое и испытать себя в другой сфере. Наш отель в основном посещают поляки. Мы стараемся заниматься ими с момента их прибытия: отправляем водителя в аэропорт, советуем, что стоит увидеть, а иногда организовываем экскурсии", — говорит женщина.

По её словам, они хотят показать гостям "красоту страны и марокканский менталитет" и убедить их, что нечего бояться. Несмотря на другую культуру и религию, Сутовские говорят, что это очень открытая и дружественная страна.

"Здесь жизнь движется медленнее, никто не спешит, никто не находится под стрессом. У меня здесь есть три польские подруги. Одна живет здесь постоянно, вторая приезжает на несколько месяцев, и мы вместе организовываем конные прогулки, а третья так сильно влюбилась в Марокко, что тоже переехала сюда", — говорит полячка.

На вопрос, планируют ли они когда-нибудь вернуться в Польшу, Агнешка ответила, что "время покажет", но сейчас они с мужем "счастливы, открывая для себя Марокко, а отель для нас — это и форма работы, и способ дополнить нашу пенсию".

"Мы точно знаем, что переезд сюда был лучшим решением в нашей жизни. Это место — подарок судьбы", — резюмировала женщина.

