Чоловік проїжджає понад 4000 кілометрів на роботу: причиною став "знак долі" (відео)

Польське подружжя Пйотра та Агнєшки Сутовські вирішило змінити звичні ландшафти Батьківщини та переїхати до Марокко. Водночас чоловік повертається додому, аби попрацювати за фахом лікаря.

Сама пара вважає своє рішення про переїзд "найкращим у своєму житті", а також заснувала готель Dar Ines у марокканському місті Бузамі. Про це розповідає WhatsTheJam.

"З нашого першого візиту ми були зачаровані, передусім людьми. Вони дуже привітні та допомагають, і вони мають інше ставлення до життя, ніж ми. Вони не женуться за грошима, не заздрять, живуть тим, що мають", — говорить жінка.

За її словами, вони тричі на рік були в цій африканській країні, допоки під час однієї з відпусток у Марракеші, марокканський офіціант не сказав їм: "Те, що неможливо деінде, завжди можливо в Марокко". З того моменту вони почали шукати своє "маленьке місце на землі".

"Мій чоловік — лікар і досі працює, тому що ще не досяг пенсійного віку. Він повертається до Польщі раз на кілька тижнів, щоб працювати", — говорить полячка, додаючи, що Пйотр досі працює лікарем швидкої допомоги.

У середньому він літає додому кожні три тижні, а після завершення зміни сідає на літак назад до Марокко. Агнєшка вказує, що вони шукали відповідний готель для покупки понад рік. Зрештою вони знайшли будівлю на стадії зведення та провели три місяці на її ремонті.

"Тепер ми керуємо готелем Dar Ines, що є викликом для нас, але ми хотіли спробувати щось нове та випробувати себе в іншій сфері. Наш готель здебільшого відвідують поляки. Ми намагаємося опікуватися ними з моменту їхнього прибуття: надсилаємо водія до аеропорту, радимо, що варто побачити, а інколи організовуємо екскурсії", — говорить жінка.

За її словами, вони хочуть показати гостям "красу країни та марокканський менталітет" і переконати їх, що нічого боятися. Попри іншу культуру та релігію, Сутовські говорять, що це дуже відкрита й дружня країна.

"Тут життя рухається повільніше, ніхто не поспішає, ніхто не перебуває під стресом. У мене тут є три польські подруги. Одна живе тут постійно, друга приїжджає на кілька місяців, і ми разом організовуємо кінні прогулянки, а третя так сильно закохалася в Марокко, що теж переїхала сюди", — говорить полячка.

На запитання, чи планують вони коли-небудь повернутися до Польщі, Агнєшка відповіла, що "час покаже", але зараз вони з чоловіком "щасливі, відкриваючи для себе Марокко, а готель для нас — це і форма роботи, і спосіб доповнити нашу пенсію".

"Ми точно знаємо, що переїзд сюди був найкращим рішенням у нашому житті. Це місце — подарунок долі", — резюмувала жінка.

