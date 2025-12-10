Пара превратила фургон в квартиру на колесах и заработала на этом более $13 тысяч (фото)

Британская пара выиграла премию eBay за свою "крошечную квартиру на колесах". Они превратили старый Mercedes Sprinter в автономное жилье, чтобы путешествовать по Европе вместе со своим песиком.

Чарли Динг и Рози Уэллс стали призерами премии "Переоборудование фургона года" и получили от eBay 10 тысяч фунтов (или более 13 тысяч долларов по актуальному курсу). Их фургон, переделанный в квартиру, может похвастаться полноразмерной кроватью, просторной кухней, удобными сиденьями и функциональной ванной комнатой. Об этом говорится в материале The Sun.

Пара решила превратить рабочий фургон в дом на колесах, когда захотела отправиться в путешествие с собакой, выключить интернет и забыть об "офисном" графике. Уэллс вспомнила, что они "хотели полностью оторваться от цивилизации", и машина давала много возможностей для этого.

Фото переработанного фургона Фото: Ebay

Британцы понимали, что единственный способ получить идеальное для них жилье на колесах — это перестроить фургон собственноручно. Проект начался с исследований и вдохновения работами других. За несколько лет до того они 6 недель путешествовали по Лаосу и Вьетнаму, и поездка им очень понравилась.

"Мы увидели много удивительных вещей, но скучали по собаке и обсуждали это во время путешествия: как мы можем взять ее с собой?" — объяснил Динг.

Чарли и Рози решили не идти на компромиссы в основных удобствах. Они установили кровать, которая крепится к потолку на день, оборудовали скрытый раздвижной шкаф в ванной и даже подумали о специальном месте для украшений. Также предусмотрены место для сидения 6 человек, просторная кухня, полноценный душ и даже выдвижная миска для собаки в плинтусе и полка для вина с подсветкой.

Фото: Ebay Фото: Ebay Фото: Ebay

"Нам удалось вместить все, что для нас важно и что делает нашу жизнь в дороге действительно комфортной. Это, по сути, маленькая квартирка в фургоне", — подчеркнула Уэллс.

До этого пара не имела подобного опыта, поэтому оттачивала навыки в процессе. У Динга был лишь небольшой опыт ремонта в период пандемии. Он поделился, что очень помогали YouTube и смелость.

Общая стоимость проекта составляет примерно 35 500 фунтов (более 47 тысяч долларов). из них: примерно 20 тысяч фунтов (более 26,5 тысячи долларов) — за переоборудование, еще 15,5 тысячи фунтов (более 20 тысяч долларов) — за сам фургон. Кроме того, работа требовала много времени.

В августе Чарли и Рози отправились на заветном фургоне в путешествие. Они уже побывали в 14 странах и особенно любят проводить время на природе, в частности в пеших прогулках.

"Страной, которая нам понравилась больше всего и которая была наиболее неожиданной, пожалуй, была Словения — мы раньше там не были, она была прекрасна", — призналась Уэллс.

Путешествуя, британцы не подключались к электросети и жили в своем фургоне. Они лишь однажды останавливались в кемпинге, чтобы отдохнуть вместе с друзьями. Внутри их "крошечной квартиры на колесах" есть все необходимое для приготовления пищи, в частности фритюрница, кастрюли и сковородки, чайник. Однако приходится экономить воду, а очистка туалета — неприятная часть быта.

Фото салона переоборудованного Mercedes Sprinter Фото: Ebay

"Знаете, когда вы дома, вы долго принимаете душ, а мы можем взять с собой только 110 литров воды, и не хочется ежедневно наполнять бак. Поэтому, да, вы принимаете короткие, быстрые души", — пояснил Динг.

Желающим оборудовать собственный дом на колесах пара советует начать с размышлений над тем, как он будет использоваться и что там должно быть обязательно, а где можно пойти на компромисс.

"Мы однозначно сосредоточились на автономности, и наш тип планировки соответствует этому. Мы просто открываем заднюю дверь и выходим наружу, но можем сидеть внутри. И это было для нас важно. Мы хотели иметь возможность просто ездить, открывать двери где угодно и быть будто внутри, будто снаружи", — добавила Уэллс.

