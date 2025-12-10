Пара перетворила фургон у квартиру на колесах і заробила на цьому понад $13 тисяч (фото)

Британська пара виграла премію eBay за свою "крихітну квартиру на колесах". Вони перетворили старий Mercedes Sprinter на автономне житло, щоб подорожувати Європою разом зі своїм песиком.

Чарлі Дінг і Розі Веллс стали призерами премії "Переобладнання фургона року" й отримали від eBay 10 тисяч фунтів (або понад 13 тисяч доларів за актуальним курсом). Їхній фургон, перероблений у квартиру, може похизуватись повнорозмірним ліжком, просторою кухнею, зручними сидіннями і функціональною ванною кімнатою. Про це йдеться у матеріалі The Sun.

Пара вирішила перетворити робочий фургон на дім на колесах, коли захотіла вирушити у подорож з собакою, вимкнути інтернет та забути про "офісний" графік. Веллс згадала, що вони "хотіли повністю відірватися від цивілізації", і машина давала багато можливостей для цього.

Британці розуміли, що єдиний спосіб отримати ідеальне для них житло на колесах — це перебудувати фургон власноруч. Проєкт розпочався з досліджень і натхнення роботами інших. За кілька років до того вони 6 тижнів подорожували Лаосом і В'єтнамом, і поїздка ім дуже сподобалась.

"Ми побачили багато дивовижних речей, але сумували за собакою і обговорювали це під час подорожі: як ми можемо взяти її з собою?" — пояснив Дінг.

Чарлі і Розі вирішили не йти на компроміси в основних зручностях. Вони встановили ліжко, яке кріпиться до стелі на день, обладнали приховану розсувну шафу у ванній та навіть подумали про спеціальне місце для прикрас. Також передбачені місце для сидіння 6 осіб, простора кухня, повноцінний душ та навіть висувна миска для собаки у плінтусі та полиця для вина з підсвіткою.

"Нам вдалося вмістити все, що для нас важливо і що робить наше життя в дорозі дійсно комфортним. Це, по суті, маленька квартирка у фургоні", — підкреслила Веллс.

До цього пара не мала подібного досвіду, тож відточувала навички у процесі. У Дінга був лише невеликий досвід ремонту в період пандемії. Він поділився, що дуже допомагали YouTube та сміливість.

Загальна вартість проєкту становить приблизно 35 500 фунтів (понад 47 тисяч доларів). з них: приблизно 20 тисяч фунтів (понад 26,5 тисячі доларів) — за переобладнання, ще 15,5 тисячі фунтів (понад 20 тисяч доларів) — за сам фургон. Окрім того, робота потребувала багато часу.

У серпні Чарлі і Розі вирушили на омріяному фургоні у подорож. Вони вже побували у 14 країнах і особливо люблять проводити час на природі, зокрема у піших прогулянках.

"Країною, яка нам сподобалася найбільше і яка була найбільш несподіваною, мабуть, була Словенія — ми раніше там не були, вона була прекрасна", — зізналась Веллс.

Подорожуючи, британці не підключаючись до електромережі й жили у своєму фургоні. Вони лише одного разу зупинялись у кемпінгу, щоб відпочити разом з друзями. Усередині їхньої "крихітної квартири на колесах" є все необхідне для приготування їжі, зокрема фритюрниця, каструлі та сковорідки, чайник. Однак доводиться економити воду, а очищення туалету — неприємна частина побуту.

"Знаєте, коли ви вдома, ви довго приймаєте душ, а ми можемо взяти з собою лише 110 літрів води, і не хочеться щодня наповнювати бак. Тож, так, ви приймаєте короткі, швидкі душі", — пояснив Дінг.

Охочим обладнати власний дім на колесах пара радить почати з роздумів над тим, як він буде використовуватись і що там має бути обов'язково, а де можна піти на компроміс.

"Ми однозначно зосередилися на автономності, і наш тип планування відповідає цьому. Ми просто відкриваємо задні двері і виходимо назовні, але можемо сидіти всередині. І це було для нас важливо. Ми хотіли мати можливість просто їздити, відкривати двері де завгодно і бути ніби всередині, ніби зовні", — додала Веллс.

