Близнецы наоборот: почему средневековый городок Сент-Айвз путают с другим городом (видео)

Британский городок Сент-Айвз в графстве Корнуолле является известным местом отдыха для туристов. Однако часто происходит курьез — туристы едут в другой Стэн-Айвз, но за 550 километров отсюда, на другом конце Великобритании.

Больше всего "свинью" корнуольскому туристическому городку подкладывает город Сент-Айвз в графстве Кембриджшир. Об этом сообщает The Sun.

Журналисты пишут, что средневековый рыночный городок лежит на реке Грейт-Уз, с пабами и магазинами на берегу Атлантического океана. В 2022 году именно эту локацию назвали "одним из лучших мест для жизни в Великобритании", отметив, что оно особенно привлекательно "благодаря отсутствию массового туризма".

"Как только появляется солнце, река заполняется лодками, многие из местных имеют собственные. Это такой замечательный образ жизни", — рассказывают местные.

Среди достопримечательностей — крепость XV века, до которой можно добраться пешком через дно моря благодаря отливам. А рядом со старым поместьем-замком расположена одноименная часовня Сент-Айвз, которая не всегда открыта для посетителей.

Улицы корнуольского Сент Айлз Фото: Cornwall Live

Также особую славу среди местных и туристов имеют пабы. Здесь можно посетить рынок, который работает дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В некоторые субботы проходит фермерские рынки, где продают необычные товары.

Для фанатов искусства и истории есть несколько галерей и музеев, а для любителей природы есть природный заповедник Holt Island. Здесь всем желающим можно наблюдать за дикой флорой и фауной.

"Главное — не путать городок Сент-Айвз в Кембриджшире с Корнуольским, иначе придется потратить шесть часов на дорогу", — иронично пишут британские медийщики.

