Близнюки навпаки: чому середньовічне містечко Сент-Айвз плутають з іншим містом (відео)

Британське містечко Сент-Айвз у графстві Корнуоллі є відомим місцем відпочинку для туристів. Однак часто стається курйоз — туристи їдуть в інший Стен-Айвз, але за 550 кілометрів звідси, на іншому кінці Великої Британії.

Найбільше "свиню" корнуольському туристичному містечку підкладає місто Сент-Айвз у графстві Кембриджшир. Про це повідомляє The Sun.

Журналісти пишуть, що середньовічне ринкове містечко лежить на річці Ґрейт-Уз, з пабами та крамницями на березі Атлантичного океану. В 2022 році саме цю локацію назвали "одним із найкращих місць для життя у Великій Британії", відзначивши, що воно особливо привабливе "завдяки відсутності масового туризму".

"Як тільки з’являється сонце, річка заповнюється човнами, багато хто з місцевих має власні. Це такий чудовий спосіб життя", — розповідають місцеві.

Серед визначних пам’яток – фортеця XV століття, до якої можна дістатися пішки через дно моря завдяки відпливам. А поруч зі старим маєтком-замком розташована однойменна каплиця Сент-Айвз, яка не завжди відкрита для відвідувачів.

Вулиці корнуольського Сент Айлз Фото: Cornwall Live

Також особливу славу серед місцевих і туристів мають паби. Тут можна відвідати ринок, який працює двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю. У деякі суботи проходить фермерські ринки, де продають незвичні товари.

Для фанатів мистецтва й історії є кілька галерей та музеїв, а для любителів природи є природний заповідник Holt Island. Тут усім охочим можна спостерігати за дикою флорою і фауною.

"Головне – не плутати містечко Сент-Айвз у Кембриджширі із Корнуольським, інакше доведеться витратити шість годин на дорогу", — іронічно пишуть британські медійники.

