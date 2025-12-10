"Бросай курить": белуга "погасила" мужчину и отучила его от вредной привычки (видео)

В океанариуме Sun Asia Ocean World & Polar World в китайском городе Далянь один посетитель решил проигнорировал запрет на курение. Кит-белуга, плававший в бассейне, решил проучить нарушителя правил

Один посетитель зажег сигарету возле бассейна и нарушил правила поведения в заведении, а работница океанариума подошла к нему с замечанием, но тот начал спорить. Об этом сообщает WhatstheJam.

В этот момент мгновенно "вмешалась" белуга — она, набрав в рот воды, облила мужчину с головы до плеч, одновременно погасив сигарету. Ошеломленный посетитель обернулся и увидел реакцию животного.

Видно, что она "улыбается" после своей выходки. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало волну комментариев.

Когда ролик стал вирусным, выяснилось, что ситуация была постановочной — представители океанариума подтвердили, что съемка была частью промокампании по противопожарной безопасности. Все участники видео — сотрудники, а сама сцена записывалась в нескольких дублях.

"Впрочем, у белухи по имени Гранат (Pomegranate) действительно есть история "самостоятельных интервенций". По местным отчетам, во время одной из пожарных учебных тревог она ранее неожиданно "перехватила" работу спасателей и залила огонь еще до демонстрации", — пишут журналисты.

Реакция соцсетей

Пользователи положительно отреагировали на действия млекопитающего в отношении мужчины, отметив удачную постановку номера. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"В Китае такая дисциплина, что даже животные усваивают правила";

"Представьте, что вас воспитывает кит, потому что вы не можете выполнить простые инструкции. Элитное воспитание";

"Хотя подозреваю, что это — фейк, но получилось хорошо";

"Сразу видно постановку, и получилась эффектная реклама".

