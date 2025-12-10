"Кидай палити": білуга "погасила" чоловіка та відучила його від шкідливої звички (відео)

В океанаріумі Sun Asia Ocean World & Polar World у китайському місті Далянь один відвідувач вирішив проігнорував заборону на паління. Кит-білуга, що плавав у басейні, вирішив провчити порушника правил

Один відвідувач запалив сигарету біля басейну та порушив правила поведінки в закладі, а працівниця океанаріума підійшла до нього з зауваженням, але той почав сперечатися. Про це повідомляє WhatstheJam.

У цей момент миттєво "втрутилася" білуга — вона, набравши в рот води, облила чоловіка з голови до плечей, одночасно погасивши сигарету. Приголомшений відвідувач обернувся й побачив реакцію тварини.

Видно, що вона "усміхається" після своєї витівки. Відео швидко розлетілося соцмережами та викликало хвилю коментарів.

Коли ролик став вірусним, з’ясувалося, що ситуація була постановочною — представники океанаріума підтвердили, що зйомка була частиною промокампанії з протипожежної безпеки. Усі учасники відео — співробітники, а сама сцена записувалася у кількох дублях.

"Втім, у білухи на ім’я Гранат (Pomegranate) справді є історія "самостійних інтервенцій". За місцевими звітами, під час однієї з пожежних навчальних тривог вона раніше несподівано "перехопила" роботу рятувальників і залила вогонь ще до демонстрації", — пишуть журналісти.

Реакція соцмереж

Користувачі позитивно відреагували на дії ссавця щодо чоловіка, відзначивши вдалу постанову номера. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"У Китаї така дисципліна, що навіть тварини засвоюють правила";

"Уявіть, що вас виховує кит, бо ви не можете виконати прості інструкції. Елітне виховання";

"Хоч підозрюю, що це — фейк, але вийшло гарно";

"Відразу видно постановку, та вийшла ефектна реклама".

