Сюрприз для родителей: эксперты предсказали, какие имена станут самыми популярными в 2026 году

С новым 2026 годом родители окажутся перед непростым выбором — как назвать ребенка уникальным именем. Выбирать имя для малышей всегда сложно, но эксперты уже составили прогноз списка имен, которые могут стать хитами следующего года.

Специалисты считают, что 2026 год станет годом "бегства от реальности", когда родители будут вдохновляться вымышленными мирами, идеализированным прошлым и фантастическими будущими образами, надеясь, что имена "помогут сделать реальный мир лучше", сообщает Nameberry.

Вероятно, что в 2026-м на пике популярности будут имена, связанные с историей и героями прошлого — императоры, воины, мыслители. Ожидается, что среди них появятся Марцелла, Арат, Сирил и Олимпия.

Также эстетика героев и старинного образа жизни усилится культурными событиями — зимними Олимпийскими играми в Италии и ожидаемым фильмом Кристофера Нолана по мотивам "Одиссеи". Поп-звезды тоже повлияют на выбор родителей.

"Поэтому шоу-глэм имена, вдохновленные последним альбомом Тейлор Свифт "The Life of a Showgirl", поднимутся в рейтингах. Можем ожидать Офелию, Гони, Опалит, Присциллу, Вивьен и Рокси, а также другие "экстравагантно женственные" имена, вдохновленные звездами прошлого, как Мэрилин Монро или Фарра Фосетт", — говорится в тексте.

Эксперты называют вероятные популярные имена на 2026 год Фото: baidu

Популярными останутся имена с духовным или символическим подтекстом — Олив, Ривер, Сидар, Дов и Перпоз. Они гибкие и позволяют родителям выбирать интерпретации по собственному желанию — религиозные или нейтральные.

Теория "100-летнего цикла" показывает, что модные имена возвращаются каждое столетие. На этот раз тренд пришел раньше: многие популярные имена бумеров возвращаются уже через 30 лет. Следует ожидать такие имена как Нэнси, Уэйн, Джудит, Патти, Беверли, Брюса, Бести, Гала, Монти и Рональда.

Имена героев романтических фэнтези-романов, таких как A Court of Thorns and Roses, тоже будут в тренде. Возможные варианты имен будут Ориан, Эмрис, Лиливер, Леонтель.

Среди новых тенденций — имена с ударением на гласные ("vowel hiatus") и с цифрами — Дея, Леони, Эзиа. Также популярность могут приобрести имена Дотти, Элден, Брайтон, Скотлин, Зиланд, а также японских и аниме-названий: Мира, Джина и Руми, а также имена героев классической литературы — Эстелла, Бриони, Дарси, Крузо, Айр.

"2026 год обещает стать чрезвычайно разнообразным по тенденциям: от героической истории и поп-звезд до литературных и аниме-влияний. Родители смогут выбрать имя, соответствующее не только моде, но и мироощущению и мечтам о будущем своего ребенка", — резюмируют эксперты.

