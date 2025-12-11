Сюрприз для батьків: експерти передбачили, які імена стануть найпопулярнішими в 2026

З новим 2026 роком батьки постануть перед непростим вибором — як назвати дитину унікальним іменем. Обирати ім'я для малят завжди складно, але експерти вже склали прогноз списку імен, які можуть стати хітами наступного року.

Фахівці вважають, що 2026 рік стане роком "втечі від реальності", коли батьки надихатимуться вигаданими світами, ідеалізованим минулим і фантастичними майбутніми образами, сподіваючись, що імена "допоможуть зробити реальний світ кращим", повідомляє Nameberry.

Ймовірно, що у 2026-му на піку популярності будуть імена, пов'язані з історією та героями минулого — імператори, воїни, мислителі. Очікується, що серед них з’являться Марцелла, Арат, Сіріл та Олімпія.

Також естетика героїв і старовинного способу життя посилиться культурними подіями — зимовими Олімпійськими іграми в Італії та очікуваним фільмом Крістофера Нолана за мотивами "Одіссеї". Поп-зірки теж вплинуть на вибір батьків.

"Тому шоу-глем імена, натхненні останнім альбомом Тейлор Свіфт "The Life of a Showgirl", піднімуться в рейтингах. Можемо очікувати Офелію, Гоні, Опаліт, Прісциллу, Вів’єн і Роксі, а також інші "екстравагантно жіночні" імена, натхненні зірками минулого, як Мерилін Монро або Фарра Фосетт", — йдеться в тексті.

Експерти називають ймовірні популярні імена на 2026 рік Фото: baidu

Популярними залишаться імена з духовним чи символічним підтекстом — Олів, Рівер, Сідар, Дов і Перпоз. Вони гнучкі та дозволяють батькам обирати інтерпретації за власним бажанням — релігійні або нейтральні.

Теорія "100-річного циклу" показує, що модні імена повертаються кожне століття. Цього разу тренд прийшов раніше: багато популярних імен бумерів повертаються вже через 30 років. Слід очікувати такі імена як Ненсі, Вейн, Джудіт, Патті, Беверлі, Брюса, Бесті, Гала, Монті та Рональда.

Імена героїв романтичних фентезі-романів, таких як A Court of Thorns and Roses, теж будуть в тренді. Можливі варіанти імен будуть Оріан, Емріс, Лілівер, Леонтель.

Серед нових тенденцій — імена з наголосом на голосні ("vowel hiatus") та з цифрами — Дея, Леоні, Езіа. Також популярності можуть набути імена Дотті, Елден, Брайтон, Скотлін, Зіланд, а також японських і аніме-назв: Міра, Джіну і Румі, а також імена героїв класичної літератури — Естелла, Бріоні, Дарсі, Крузо, Айр.

"2026 рік обіцяє стати надзвичайно різноманітним за тенденціями: від героїчної історії та попзірок до літературних і аніме-впливів. Батьки зможуть обрати ім'я, що відповідає не лише моді, а й світовідчуттю та мріям про майбутнє своєї дитини", — резюмують експерти.

