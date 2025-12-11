Пара нашла таинственную дверь за стеной и была шокирована тем, что ждало внутри (видео)

Жительница США недавно приобрела дом, но пережила настоящий шок, когда вместе с партнером начала косметический ремонт и случайно обнаружила скрытые двери. Их открытие заставило удивиться сеть и владельцев дома.

По словам владелицы, в плане дома об этом входе не было никакого упоминания. Все подробности она показала на видео в своем TikTok.

Ролик девушки быстро стал вирусным — набрал более 13,4 млн просмотров. На ролике пара снимает лист гипсокартона, под которым внезапно открывается старая деревянная дверь.

"Мы открыли гипсокартон и нашли двери, о существовании которых никто не знал. Дома 1930-х действительно умеют удивить", — написала женщина.

Видео сопровождается аудио с нервным смехом, а пользовательница пошутила о том, что этот звук является звуком "смеха предыдущих владельцев в момент, когда сделка была подписана".

Далее пара показала во второй части, что именно они нашли за скрытой панелью. Вместо жуткой комнаты за дверью оказалась... обычная ванная.

"Все ждали призраков... а это просто ванная комната, друзья. Мы реально шокированы, что здесь был целый второй санузел, который предыдущие владельцы просто зашили гипсокартоном. Дом не с привидениями, просто кто-то имел странные навыки ремонта", — пошутила женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях люди признавались, что такая находка вызвала у них разные реакции. Больше всего поддержали такие комментарии:

"Выглядит как начало фильма ужасов";

"Лучше стоит замуровать все обратно";

"Срочно следует вызвать священника";

"Думаю, что санузел могли спрятать из-за проблем с разрешениями";

"Странно, но такие вещи никогда не бывают случайными".

