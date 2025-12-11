Пара знайшла таємничі двері за стіною та була шокована тим, що чекало всередині (відео)

Мешканка США нещодавно придбала будинок, але пережила справжній шок, коли разом із партнером почала косметичний ремонт і випадково виявила приховані двері. Їхнє відкриття змусило здивуватися мережу та власників дому.

За словами власниці, у плані будинку про цей вхід не було жодної згадки. Усі подробиці вона показала на відео в своєму TikTok.

Ролик дівчини швидко став вірусним — набрав понад 13,4 млн переглядів. На ролику пара знімає лист гіпсокартону, під яким раптово відкриваються старі дерев’яні двері.

"Ми відкрили гіпсокартон і знайшли двері, про існування яких ніхто не знав. Будинки 1930-х справді вміють здивувати", — написала жінка.

Відео супроводжується аудіо із нервовим сміхом, а користувачка пожартувала про те, що цей звук є звуком "сміху попередніх власників у момент, коли угода була підписана".

Далі пара показала в другій частині, що саме вони знайшли за прихованою панеллю. Замість моторошної кімнати за дверима виявилася… звичайна ванна.

Відео дня

"Усі чекали на привидів… а це просто ванна кімната, друзі. Ми реально шоковані, що тут був цілий другий санвузол, який попередні власники просто зашили гіпсокартоном. Дім не з привидами, просто хтось мав дивні навички ремонту", — пожартувала жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях люди зізнавалися, що така знахідка викликала в них різні реакції. Найбільше підтримали такі коментарі:

"Виглядає як початок фільму жахів";

"Краще варто замурувати все назад";

"Терміново слід викликати священника";

"Думаю, що санвузол могли сховати через проблеми з дозволами";

"Дивно, але такі речі ніколи не бувають випадковими".

Раніше Фокус розповідав про те, як попередня власниця дому залишила сюрприз новим власникам. Коли вони почали ремонт, то виявили знахідку, яка вразила їх та мережу.

Згодом стало відомо, що подружжя виявило на даху раритетну картину. У мережі переконані, що ця картина є доволі давньою та може коштувати непоганих грошей при продажі.