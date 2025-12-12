В океане появились "красные медузы": почему в NASA говорят о сигналах из космоса (фото)

Яркие фотографии, на которых над грозовыми облаками якобы "висят" красные медузы, всколыхнули соцсети. Пользователи буквально сразу заговорили о возможных "сигналах из космоса", но ученые сразу прокомментировали природу явления.

Хотя выглядит это явление действительно как внеземное, однако ученые из NASA официально растолковали, что же на самом деле попало в объективы камер. Об этом сообщает The Daily Star.

Ученые говорят, что речь идет о редком атмосферном явлении — red sprite, или "красные спрайты". Эти эффектные электрические разряды возникают высоко над мощными грозами и внешне напоминают медуз с сияющим куполом и длинными светящимися "щупальцами".

В отличие от обычной молнии, которая бьет вниз, спрайты "выстреливают" вверх, окрашивая небо в яркий кармин. Их красный цвет возникает в результате взаимодействия электрической энергии с азотом в верхних слоях атмосферы.

Такой свет вспыхивает на высоте от 50 до 90 км, длится всего несколько миллисекунд. В то же время это оставляет впечатление, будто наблюдаешь за фантастическими существами.

Красный спрайт или же "красная медуза" в небе Фото: NASA

Именно причудливая форма и редкость появления спровоцировали волну предположений об "инопланетном характере" явления. Однако ученые отмечают — спрайты хорошо изучены, просто обычно их почти невозможно увидеть с поверхности Земли.

Лучшие кадры получают либо из космоса, либо с помощью специализированных камер. Некоторые из самых впечатляющих фото сделали астронавты с борта МКС во время пролета над мощным штормом. С такой высоты красные вспышки выглядят особенно отчетливо и позволяют рассмотреть структуру, недоступную для наземного наблюдателя.

К документированию присоединились и любители: в рамках программы NASA Spritacular люди со всего мира присылают свои кадры красных вспышек, помогая ученым анализировать их форму, частоту и механику образования. Этот массовый вклад стал ключевым в опровержении многочисленных слухов, разлетевшихся по интернету.

В то же время эксперты успокаивают, что никакой опасности от спрайтов нет, ведь они образуются на высотах, где давно не летают пассажирские самолеты. Они лишь указывают на очень сильную грозовую активность внизу.

