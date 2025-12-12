В океані з'явилися "червоні медузи": чому в NASA говорять про сигнали з космосу (фото)

Яскраві світлини, на яких над грозовими хмарами нібито "висять" червоні медузи, сколихнули соцмережі. Користувачі буквально одразу заговорили про можливі "сигнали з космосу", але науковці відразу прокоментували природу явища.

Хоча виглядає це явище справді як позаземне, однак науковці з NASA офіційно розтлумачили, що ж насправді потрапило в об’єктиви камер. Про це повідомляє The Daily Star.

Науковці говорять, що йдеться про рідкісне атмосферне явище — red sprite, або "червоні спрайти". Ці ефектні електричні розряди виникають високо над потужними грозами та зовні нагадують медуз із сяючим куполом і довгими світними "щупальцями".

На відміну від звичайної блискавки, яка б’є вниз, спрайти "вистрілюють" угору, фарбуючи небо в яскравий кармін. Їхній червоний колір виникає внаслідок взаємодії електричної енергії з азотом у верхніх шарах атмосфери.

Таке світло спалахує на висоті від 50 до 90 км, триває всього кілька мілісекунд. Водночас це залишає враження, ніби спостерігаєш за фантастичними істотами.

Червоний спрайт або ж "червона медуза" в небі Фото: NASA

Саме химерна форма й рідкість появи спровокували хвилю припущень про "інопланетний характер" явища. Проте вчені наголошують — спрайти добре вивчені, просто зазвичай їх майже неможливо побачити з поверхні Землі.

Найкращі кадри отримують або з космосу, або за допомогою спеціалізованих камер. Деякі з найвражаючих фото зробили астронавти з борту МКС під час прольоту над потужним штормом. З такої висоти червоні спалахи виглядають особливо виразно й дозволяють роздивитися структуру, недоступну для наземного спостерігача.

До документування приєдналися й аматори: в рамках програми NASA Spritacular люди з усього світу надсилають свої кадри червоних спалахів, допомагаючи вченим аналізувати їхню форму, частоту та механіку утворення. Цей масовий внесок став ключовим у спростуванні численних чуток, що розлетілися інтернетом.

Водночас експерти заспокоюють, що ніякої небезпеки від спрайтів немає, адже вони утворюються на висотах, де давно не літають пасажирські літаки. Вони лише вказують на дуже сильну грозову активність внизу.

