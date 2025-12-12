Главные тренды декора 2025 года: как стильно украсить дом к рождественским праздникам (фото, видео)

С приближением Рождества и новогодних праздников декор становится одним из главных элементов подготовки, создающим особую атмосферу, уют и радость для семьи. Фокус собрал ключевые тренды декорирования жилищ на грядущее празднование в этом году.

Основой изюминкой праздничного украшения дома являются классические символы — гирлянды и шарики, хвойные ветки и игрушки, серпантины и световые эффекты. В то же время с каждым годом в этот перечень добавляются новые идеи, тренды и нетипичные элементы, которые делают оформление индивидуальным и стильным. О топе основных элементов декора, которые станут сердцевиной праздничной атмосферы, а также об интересных идеях для оформления дома в 2025 году — в материале Фокуса.

Топ главных элементов декора на Рождество и Новый год

Гирлянды

Гирлянды — это универсальный символ зимних праздников, без которого трудно представить праздничный декор. Их можно размещать где угодно: на елке, над камином, вдоль дверных проемов или вдоль лестницы.

Відео дня

Гирлянда стала неотъемлемой частью убранства Фото: Pixels

Со временем гирлянды эволюционировали от лент до световых вариантов с LED-лампочками, лампочками теплого оттенка и даже цветных ритмичных сияний, создающих праздничное настроение. Сейчас во времена постоянных отключений света для украинцев именно этот элемент декора станет базовым в освещении и предоставлении атмосферы праздника.

Издание The Sun пишет, что именно хвойные или блестящие гирлянды всегда работают как основа декора и являются базой, объединяющей "все элементы праздничного дизайна". Основную ставку стоит делать на доступные и надежные гирлянды с LED-освещением и надежной батареей.

Серпантин и мишура

Серпантин и мишура традиционно используют для быстрой трансформации пространства. Они легко подвешиваются на потолке, растягиваются вдоль стен или становятся частью композиций на столах и полках.

Серпатин снова становится главным элементом декорирования на праздники Фото: Southern Living

Эти яркие блестящие элементы сразу добавляют веселого вайба и легкости праздничному интерьеру. Современные серпантины бывают разных текстур, от традиционной фольги до более стильных тканевых лент с металлическим блеском, позволяющих обновить классический декор в современном стиле.

Издание Livingetc указывает, что главным трендом этого года в декоре будут преимущественно серебристые и белые серпантины. Особую ставку специалисты по декору советуют сделать на эффект сияния и блика.

Шарики и елочные игрушки

Шарики и игрушки — один из самых известных символов рождественских и новогодних праздников. Они используются не только на елке, но и в венках, как часть настольных центров, в подвесных композициях, на подарках в виде декоративных элементов.

Шарики остаются трендовым украшением этого года Фото: Flickr / Sergé

Первые украшения для елки были в виде фруктов, пряников и фигурок из бумаги, а современные стеклянные шары появились в Германии в XIX веке и быстро стали популярными.

Британское издание The Guardian указывает, что в этом сезоне популярными будут как классические красные, золотые и серебряные шары, так и тематические, которые отражают личные интересы или хобби владельцев. В Великобритании в этом году заметно вырос спрос на нетипичные елочные фигурки — от юмористических до эстетических дизайнерских вариантов.

Хвоя и зелень (натуральная или искусственная)

Натуральные ветви хвойных деревьев — ели, сосны или фирновые, а также высококачественные искусственные аналоги — создают базовую текстуру праздничного декора. Хвоя может быть использована для изготовления венков, как база для праздничной композиции на столе, для украшения лестниц, дверей или даже как натуральный ароматический элемент в вазах.

В этом году главным трендом станет акцент на искусственное происхождение с использованием экологических материалов. Дизайнеры советуют приобщать эти элементы к главным предметам декора.

Игрушки и фигурки

Кроме шариков, в праздничный декор входят фигурки ангелов, звезд, колокольчиков, фигурки Санта Клауса и других персонажей праздников. Это не только традиционные символы, но и способы добавить характера оформлению — от классического до современного или ироничного.

Благодаря популярности индивидуальных тематических украшений, сегодня можно найти декоративные элементы, отражающие увлечения семьи — от кулинарных мотивов до отсылок к современной культуре.

Журналисты The Guardian говорят, что можно добавлять также тематические коврики, подушки, декоративные накидки на столы и диваны. По их мнению, эти хорошо подобранные текстильные акценты с рождественскими мотивами, в частности елками, оленями, звездами или праздничными надписями придадут "целостности" и сделают интерьер значительно уютнее.

Что можно добавить к декору

Издание Southern Living указывает, что нынешний тренд будет касаться возвращения к аутентичным историям. Поэтому людям советуют обратить внимание на винтажные элементы и текстуры.

Яркие примеры такого решения — это ретро-елочные лампочки, металлические или керамические украшения с характерным дизайном середины XX века, декоративные фигурки и винтажные венки. Эти элементы создают ощущение ностальгии, возвращают к воспоминаниям детства или семейных праздников прошлых лет, делая декор не только красивым, но и эмоционально значимым.

Винтажный декор стал трендом этого года Фото: tsn24

В материале Decorwish напоминают об использовании тканей, плетеных элементов, деревянных фигурок, шишек, коры и текстурированных салфеток. Этот подход добавляет праздничному декору уюта и тепла, особенно в сочетании с мягким освещением.

Еще одним элементом украшения дома на праздники будет собственноручно изготовленные вещи — игрушки, рождественские открытки, фотоистории праздников прошлых лет или декор с детскими рисунками. Такие элементы не только уникальны, но и создают более глубокое эмоциональное восприятие праздников.

Ранее Фокус сообщал о том, почему нельзя долго смотреть на новогодние гирлянды. Если вы не можете представить себе Рождество и Новый год без разноцветных гирлянд, стоит обратить внимание на альтернативные варианты.

Впоследствии стало известно, как простой трюк с елочными украшениями взорвал TikTok. Его видео удивило пользователей, которые признались, что всю жизнь украшали новогоднее дерево неправильно.