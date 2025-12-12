Головні тренди декору 2025 року: як стильно прикрасити дім до різдвяних свят (фото, відео)

З наближенням Різдва та новорічних свят декор стає одним з головних елементів підготовки, що створює особливу атмосферу, затишок і радість для родини. Фокус зібрав ключові тренди декорування осель на прийдешнє святкування в цьому році.

Основою родзинкою святкового прикрашання будинку є класичні символи — гірлянди та кульки, хвойні гілки та іграшки, серпантини та світлові ефекти. Водночас з кожним роком до цього переліку додаються нові ідеї, тренди та нетипові елементи, що роблять оформлення індивідуальним і стильним. Про топ основних елементів декору, які стануть осердям святкової атмосфери, а також про цікаві ідеї для оформлення дому в 2025 році — в матеріалі Фокуса.

Топ головних елементів декору на Різдво та Новий рік

Гірлянди

Гірлянди — це універсальний символ зимових свят, без якого важко уявити святковий декор. Їх можна розміщувати де завгодно: на ялинці, над каміном, уздовж дверних прорізів чи уздовж сходів.

Гірлянда стала невід'ємною частиною оздоблення Фото: Pixels

З часом гірлянди еволюціонували від стрічок до світлових варіантів із LED-лампочками, лампочками теплого відтінку та навіть кольорових ритмічних сяйв, що створюють святковий настрій. Наразі в часи постійних відключень світла для українців саме цей елемент декору стане базовим в освітленні та наданні атмосфери свята.

Видання The Sun пише, що саме хвойні або блискучі гірлянди завжди працюють як основа декору і є базою, що об’єднує "всі елементи святкового дизайну". Основну ставку варто робити на доступні та надійні гірлянди з LED-освітленням та надійною батареєю.

Серпантин та мішура

Серпантин та мішура традиційно використовують для швидкої трансформації простору. Вони легко підвішуються на стелі, розтягуються уздовж стін або стають частиною композицій на столах і полицях.

Серпатин знову стає головним елементом декорування на свята Фото: Southern Living

Ці яскраві блискучі елементи відразу додають веселого вайбу та легкості святковому інтер’єру. Сучасні серпантини бувають різних текстур, від традиційної фольги до більш стильних тканинних стрічок із металічним блиском, що дозволяють оновити класичний декор у сучасному стилі.

Видання Livingetc вказує, що головним трендом цього року в декорі будуть переважно сріблясті та білі серпантини. Особливу ставку фахівці з декору радять зробити на ефект сяяння та відблиску.

Кульки та ялинкові іграшки

Кульки та іграшки — один із найвідоміших символів різдвяних і новорічних свят. Вони використовуються не лише на ялинці, але й у вінках, як частина настільних центрів, у підвісних композиціях, на подарунках у вигляді декоративних елементів.

Кульки залишаються трендовою прикрасою цього року Фото: Flickr / Sergé

Перші прикраси для ялинки були у вигляді фруктів, пряників і фігурок з паперу, а сучасні скляні кулі з’явилися в Німеччині в XIX столітті й швидко стали популярними.

Британське видання The Guardian вказує, що цього сезону популярними будуть як класичні червоні, золоті й срібні кулі, так і тематичні, які відображають особисті інтереси чи хобі власників. У Великій Британії цього року помітно зросло попит на нетипові ялинкові фігурки — від гумористичних до естетичних дизайнерських варіантів.

Хвоя та зелень (натуральна або штучна)

Натуральні гілки хвойних дерев — ялини, сосни чи фірнові, а також високоякісні штучні аналоги — створюють базову текстуру святкового декору. Хвоя може бути використана для виготовлення вінків, як база для святкової композиції на столі, для прикраси сходів, дверей або навіть як натуральний ароматичний елемент у вазах.

Цьогоріч головним трендом стане акцент на штучне походження з використанням екологічних матеріалів. Дизайнери радять долучати ці елементи до головних предметів декору.

Іграшки та фігурки

Окрім кульок, до святкового декору входять фігурки янголів, зірок, дзвіночків, фігурки Санта Клауса та інших персонажів свят. Це не лише традиційні символи, а й способи додати характеру оформленню — від класичного до сучасного чи іронічного.

Завдяки популярності індивідуальних тематичних прикрас, сьогодні можна знайти декоративні елементи, що відображають захоплення родини — від кулінарних мотивів до відсилань до сучасної культури.

Журналісти The Guardian кажуть, що можна додавати також тематичні килимки, подушки, декоративні накидки на столи та дивани. На їх думку, ці добре підібрані текстильні акценти з різдвяними мотивами, зокрема ялинками, оленями, зірками чи святковими написами додадуть "цілісності" та зроблять інтер’єр значно затишнішим.

Що можна додати до декору

Видання Southern Living вказує, що цьогорічний тренд буде стосуватися повернення до автентичних історій. Тому людям радять звернути увагу на вінтажні елементи та текстури.

Яскраві приклади такого рішення — це ретро-ялинкові лампочки, металеві або керамічні прикраси з характерним дизайном середини XX століття, декоративні фігурки та вінтажні вінки. Ці елементи створюють відчуття ностальгії, повертають до спогадів дитинства чи сімейних свят минулих років, роблячи декор не лише красивим, а й емоційно значущим.

Вінтажний декор став трендом цього року Фото: tsn24

В матеріалі Decorwish нагадують про використання тканин, плетених елементів, дерев’яних фігурок, шишок, кори та текстурованих серветок. Цей підхід додає святковому декору затишку й тепла, особливо у поєднанні з м’яким освітленням.

Ще одним елементом оздоблення дому на свята буде власноруч виготовлені речі — іграшки, різдвяні листівки, фотоісторії свят минулих років або декор із дитячими малюнками. Такі елементи не лише унікальні, а й створюють глибше емоційне сприйняття свят.

